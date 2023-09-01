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Beşiktaş Belediyesi ''Bastığın yer zafer!'' dedi

Beşiktaş Belediyesi ''Bastığın yer zafer!'' dedi
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Her yıl Cumhuriyet’in özel günlerini etkili ve aktif kutlayarak büyük beğeni toplayan Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin ruhunu hatırlatmak için zafere giden o ilk adımdan ilham alarak etkileyici bir projeye imza attı.

Her yıl Cumhuriyet’in özel günlerini etkili ve aktif kutlayarak büyük beğeni toplayan Beşiktaş Belediyesi, 30 Ağustos Zaferi’nin ruhunu hatırlatmak için zafere giden o ilk adımdan ilham alarak etkileyici bir projeye imza attı.

29 Ağustos akşamı Dolmabahçe Caddesi’nde gerçekleştirilen projede; zemine yerleştirilen “BASTIĞIN YER ZAFER” alanına basanlar, bir sürpriz ile karşılaştı.

İnsanlar, alana bastıkları an, karşılarında ışıklı bir mesaj yandı.

Bu görsel üzerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk görseli ile birlikte 30 Ağustos Zaferi’nin ne zorluklarla kazanıldığı ve bu toprakların paha biçilmez değeri anlatıldı.

Her gün binlerce insanın yürüdüğü bu yol, Zafer Bayramı'nın 101. yılında zafer ışıklarıyla aydınlandı.

Atatürk'ün zaferle sonuçlanacak mücadelesine başladığı bu yollar, yüzlerce insanın etkileşimiyle tekrar hatırlandı ve çalışma büyük beğeni topladı.

Proje 10 Kasım’a kadar sahada deneyimlenebilecek.

Etiketler Beşiktaş Beşiktaş Belediyesi Rıza Akpolat
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