Beşiktaş Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde bugün yapılan seçim sonucunda Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili olarak seçildi.

Bugün saat 14.00’te Beşiktaş Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçimde, tüm üyelerin CHP’li olduğu belediye meclisi, başkan vekilliği için oy kullandı. Seçim sonucunda Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Ömer Rasim Şişman, Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Seçim sonrası kürsüde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman şunları söyledi:

“Bugün, benim için yüklenmek zorunda olduğumuz sorumluluğun kalbime ağır geldiği bir gün. Ağır geliyor, çünkü yoldaşımız, başkanımız Rıza Akpolat, Beşiktaş'a hizmet aşkıyla çıktığı bu yolda, adaletsiz bir kararla özgürlüğünden mahrum bırakıldı. Bu salon, onun güçlü sesinden, kararlı duruşundan yoksun kaldı.”

“BAŞKANIMIZ RIZA AKPOLAT’IN YOKLUĞU GEÇİCİ, BEŞİKTAŞ HALKININ İRADESİ KALICIDIR”

Şişman, hukuksuz tutuklamaların ve yargılamaların kendilerini korkutamadığını vurgulayarak;

“Bu karanlık günler elbet bitecek ve Beşiktaş yine özgür iradesinin temsilcileriyle buluşacak. Başkanımız Rıza Akpolat, şafak vakti baba evinden alınırken, bir mesaj bırakmıştı: her koşulda tek bir kavgamız var: halka hizmet. Maruz kaldığı kumpas karşısında bile tek isteği yine Beşiktaş halkıyla, yine komşularının dertleriyle, mutluluklarıyla, özlemleriyle hemhâl olmaktı. Beşiktaş’ta hiçbir yoksulun, yoksunun, gencin, kadının ve çocuğun yalnız hissetmemesiydi.

Onun bu mesajı ve isteği, her zamanki gibi hizmet rotamızın ilkesi olacaktır. Onun bıraktığı hizmet bayrağını, o yeniden aramıza dönünceye kadar devralmış olmak aynı zamanda ağır bir sorumluluktur. Üstüne basa basa söylemekte yarar görüyorum: Bu bir geçici görevdir. Başkanımız Rıza Akpolat’tır ve öyle kalacaktır. Bir kumpas sonucu tutuklanmış olan Rıza Başkanımızın yerini elimizden geldiğince onun çizdiği rotada kararlılıkla doldurmak mecburiyetindeyiz.” şeklinde konuştu.

“BU KENTİ HEP BİRLİKTE VE ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ!”

Zorluklar, baskılar altında mücadele ederken tüm gözlerin üzerlerinde olacağına işaret eden Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tahmin edebileceğiniz gibi bu gözler arasında iyi niyetli olmayanlar da olacak. Bizden hizmet bekleyen Beşiktaşlı komşularımıza karşı görevlerimizi eksiksiz yerine getirmekle mükellefiz. Hata yapma lüksümüz yoktur. Bu hem Rıza Başkanımıza, hem partimize hem de bizden hizmet bekleyen komşularımıza karşı en büyük yükümlülüğümüzdür. Zaman ayağa kalkma ve Beşiktaş Belediyesi’nin, bu meclisin, ortak aklın ne kadar güçlü olduğunu gösterme zamanıdır.

Sevgili Yoldaşlarım;

Böylesi dönemlerde görevlere talip olunmaz. Sorumluluk verilirse, o sorumluluk onurla taşınır. Bugün, bu sorumluluğa beni layık gördükleri için en başta Rıza başkanımıza, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, İl Başkanımız Sayın Özgür Çelik’e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İlçe Başkanımız Sayın Ali Can Şen’e ve siz değerli Meclis üyeleri yoldaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sorumluk, sadece bir görev değil, aynı zamanda halkımıza ve partimize karşı bir hizmet sorumluluğudur.

Bu sorumluluğu yerine getirirken, bir yandan da Rıza Başkanımızın, Alican Abacı ve Önder Gedik yoldaşlarımızın maruz bırakıldığı adaletsizliğe karşı mücadelemizi de kararlıkla sürdüreceğiz. Adaletsizlik üzerine kurulan bu düzeni de tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bunu, hep birlikte omuzlayacağımıza inancım tamdır.

Biz kazanacağız, adalet kazanacak, Beşiktaş kazanacak.”

ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR?

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığı görevini halen yürüten Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş’tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.

DHA