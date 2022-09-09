Beşiktaş Festivali hız kesmeden devam ediyor

Beşiktaş Belediyesi’nin düzenlediği ve 30 Ağustos’ta Kenan Doğulu konseri ile başlayan Beşiktaş Festivali’nde Halk Müziği konserleri serisinin dün akşamki konuğu halk müziğinin sevilen ismi Hüseyin Turan oldu.

Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda gerçekleşen ve yoğun ilginin olduğu konserde hem duygusal hem coşkulu anlar yaşandı. Beşiktaş’ın sanatın merkezi olduğuna işaret eden Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat,“Topluma ve sanata olan duyarlılığıyla örnek gösterilebilecek Hüseyin Turan’ı burada ağırlamaktan çok mutluyuz.” dedi.

Aşık Mahzuni'den Neşet Ertaş türkülerine, Karadeniz ezgilerinden zeybek türkülere kadar geniş bir repertuarı seslendiren sanatçı Hüseyin Turan ise

"Bu güzel organizasyonda bizleri buluşturan Beşiktaş Belediyesi'ne ve onun başarılı, sanatsever Başkanı Rıza Akpolat’a teşekkürlerimi sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Hüseyin Turan’ın halay havaları söyleyerek dinleyenlerini coşturduğu konserin sonunda Beşiktaş Belediyesi’nin Hüseyin Turan adına TEMA Vakfı’na bağışladığı fidan plaketi sanatçıya takdim edildi.

Beşiktaş Festivali bu akşam Ceylan Ertem, Cenk Erdoğan ve Coşkun Karademir'den oluşan Yekpare Trio grubunun sahnesiyle Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda devam edecek.

1 Ekim’e kadar devam edecek Beşiktaş Festivali için detaylı bilgiye besiktas.bel.tr adresinden ulaşılabilir.