Beylikdüzü'nde miniklerin karne heyecanı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde eğitim alan minik öğrencilerin Karne Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi’ne katıldı.

Oldukça renkli ve neşeli anlara sahne olan programda konuşan Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde her mahalleye bir kreş yapma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Bitirmiş olduğumuz ve devam ettiğimiz kreşlerimizle birlikte kreş sayımızı 7’ye çıkartacağız. Ayrıca bu dönem ilk kez kıymetli başkanımız Ekrem İmamoğlu sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kreş hizmeti Beylikdüzü’nde verildi. Bunlardan 2 tanesi hizmete açıldı. Bir tanesi de Yakuplu’daki kültür merkezimizin içinde olacak ve kreş sayımız 10’a yükselecek” dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın ile Hüseyin Tütüncü Gündüz Çocuk Bakımevleri’nde eğitim alan öğrencilerin Karne Şenliği ve Yıl Sonu Sergisi’ne katıldı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte öğrencilerin mutluluklarına ortak olan ve bir yıl boyunca hazırladıkları el emeği ürünlerden oluşan sergiyi gezen Başkan Çalık, öğrenciler ve aileleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Yaptıkları dans gösterileri ve sahne şovlarıyla büyük beğeni toplayan minikler günün sonunda karne ve diplomalarını Başkan Çalık’ın elinden aldı.

“Kreş sayımız 10’a yükselecek”

Etkinlikte yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çeken Başkan Çalık, “Beylikdüzü’nde her mahalleye bir kreş yapma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Şu an 3 tanesi faaliyette. Bitirmiş olduğumuz ve devam ettiğimiz kreşlerimizle birlikte kreş sayımızı 7’ye çıkartacağız. Ayrıca bu dönem ilk kez kıymetli başkanımız Ekrem İmamoğlu sayesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kreş hizmeti Beylikdüzü’nde verildi. Bunlardan 2 tanesi hizmete açıldı. Bir tanesi de Yakuplu’daki kültür merkezimizin içinde olacak ve kreş sayımız 10’a yükselecek. Ama bu bizim için elbette yetersiz. Okul öncesi eğitimin ne kadar kıymetli olduğunun bilincindeyiz Her ailenin ekonomik durumu aynı değil. İstediği imkânları çocuklarına sunamayabilir ama biz Beylikdüzü Belediyesi olarak ailelerin evlatlarına sunamadıkları hizmetleri bundan sonra da sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Evlatlarınızı kendi evlatlarımdan ayırmıyorum”

Konuşmasının devamında salondaki annelere seslenen Başkan Çalık, “Sizi sadece ev, ev işleri ya da çocuk bakımına hapseden bir bakış açısı var. Biz bu bakış açısını asla kabul etmiyoruz. Bunun için yine bu merkezlerimize ilaveten iki tane de Anne Çocuk Merkezi’ni hayata geçirdik, çok yakında açılışını yapacağız. Annelerin, evlatlarıyla birlikte kişisel gelişimlerine fayda sağlayacağı merkezler olacak bunlar. Bir tanesini Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Mahallelerinin tam orta noktasına, diğerini de Kavaklı Mahallemize yaptık. Anne Çocuk Merkezleri, gündüz çocuk bakımevlerinin hemen yanı başında olacak. Bu merkezlerde anneleri hayata daha iyi hazırlamak adına Beylikdüzü Belediyesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret edeceğiz. Evlatlarınızı çok sevdiğimin bir kez daha altını çizeyim, onları kendi evlatlarımdan asla ayırmıyorum” ifadelerini kullandı.