Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, Bitez'de sabah koşusuna katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, saha çalışmaları ve yoğun mesaisinin yanı sıra spor etkinliklerine katılımını sürdürüyor. Başkan Mandalinci, son olarak Bitez’de düzenlenen sabah koşusunda sporcularla bir araya geldi.

Bodrum’da gerçekleştirdiği saha çalışmalarının yanı sıra spor faaliyetlerine de aktif katılım gösteren Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, MacFit sporcularının her pazar günü düzenlediği sabah koşusuna katıldı.

Bitez Limanı’ndan start alan koşu etkinliğinde Başkan Mandalinci’ye, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de eşlik etti. Spor grubuyla birlikte Aktur mevkiine kadar koşan ekip, dönüş yaparak parkuru yine başlangıç noktası olan Bitez Limanı’nda tamamladı.

“Yoğun Tempomuzu Spora Borçluyuz”

Sporun hem fiziksel hem de zihinsel zindelik için önemini vurgulayan Başkan Tamer Mandalinci, koşu sonrası yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Yoğun saha programlarımızın kondisyonunu spora borçluyuz. Fırsat buldukça hem bireysel olarak hem de düzenlenen organizasyonlara katılarak spor yapmaya devam ediyorum. Bodrum’da spora yönelik yatırımlarımız ve çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Herkes için çalışmaya devam ediyoruz.”

Marmaris’te de Parkurdaydı

Spor organizasyonlarına verdiği desteği bizzat katılarak gösteren Başkan Mandalinci, geçtiğimiz hafta Marmaris’te düzenlenen “Marmaris Ultra Trail” yarışlarında da yerini almıştı. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile birlikte ter döken Mandalinci, ilk gün 16K, ikinci gün ise 5K yarışlarını başarıyla tamamladı.