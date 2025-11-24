Bodrum Belediyesi'nden 385 Haneye Moral Ziyareti

Bodrum Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarla vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Sağlık Hizmetleri Bürosu ekipleri, 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği 385 hasta ziyaretiyle hem moral verdi hem de vatandaşların taleplerini dinledi.

Bodrum Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri, yarımada genelinde başlattığı proje kapsamında hasta ve hasta yakınlarına yönelik ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor. Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, tedavi süreci devam eden vatandaşları evlerinde ziyaret ederek moral desteği sağlıyor.

Hastalık sürecinde moral ve motivasyonun iyileşmedeki önemine dikkat çeken belediye ekipleri, gerçekleştirdikleri ziyaretlerle hem hastalara hem de ailelerine destek sunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında 2025 yılında toplam 385 hasta ziyareti gerçekleştirildi. Ekipler, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin geçmiş olsun dileklerini iletirken, aynı zamanda vatandaşların talep ve önerilerini de kayıt altına aldı.

Her konuda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten belediye yetkilileri, büyük memnuniyetle karşılanan bu ziyaretlerin 2026 yılında da devam edeceğini bildirdi.