  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Bodrum Belediyesinden Açık Mikrofon Toplantısı

Bodrum Belediyesinden Açık Mikrofon Toplantısı

Bodrum Belediyesinden Açık Mikrofon Toplantısı
Güncelleme:

Bodrum Belediyesi tarafından 25 Haziran Çarşamba günü "Söz Sende" sloganıyla düzenlenen halk buluşmasında vatandaşlardan gelen talep, şikâyet ve öneriler dinlendi.

Bodrum Belediyesi Merkez Hizmet Binası önünde gerçekleştirilen buluşmaya; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Muğla Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım ile Muğla Büyükşehir Belediyesi, MUSKİ, ADM ve Türk Telekom yetkilileri, birim müdürleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Göreve geldiği günden beri sokakta vatandaşlarla birebir fikir ve görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Başkan Mandalinci, “Vatandaşlarımız randevu sistemlerimizde yaşanan yoğunluktan dolayı randevu almakta zorlanıyor. Bu sebeple vatandaşlarımızın şikâyet, öneri, temenni ve isteklerini birinci elden bizlere iletmesi hem başkan hem başkan yardımcıları ile doğrudan iletişim kurması ve sorunun takip edilip çözüme hızlı bir şekilde kavuşturulması için bu toplantıları tertip ettik. Göreve geldiğimizden beri hem yazlık olarak bölgemizi ziyaret eden hem de kışın burada ikamet eden vatandaşımızın güvenli, temiz, sağlıklı bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Genç, dinamik ve tecrübeli bir ekip kurduk.”

Görev süresinin yaklaşık bir buçuk yılını doldurduğunu belirten Başkan Mandalinci, şunları söyledi:

“Genç, dinamik ve tecrübeli isimlerden oluşan bir ekip kurduk. Bölgeden aldığınız hizmetin artması, belediyeyle aranızdaki ilişkinin daha da mutlu ve iyi hale gelmesi, Bodrum Belediyesinin hizmet verdiği tüm alanlarda görevini en iyi şekilde yapması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Koordinasyonu belediye başkanı olarak ben sağlıyorum. Başkan yardımcısı arkadaşlarımız da bu koordinasyonda bizlere destek ve yardımcı oluyorlar. Sizlerin fikirleri, şikâyetleri, istekleri bizler için çok önemli. Tek tek bütün taleplerinizi not alacak, çözüme kavuşturup sizlere geri dönüş yapacağız. “

Yaklaşık dört buçuk saat süren buluşmada vatandaşlar; su, ulaşım, internet altyapısı, yol ve altyapı çalışmaları, sıfır atık çalışmaları ile temizlik hizmetleri gibi pek çok konuda sorun ve taleplerini doğrudan yetkililere iletti.

Halk buluşmaları, belirlenen program çerçevesinde yarımadanın farklı bölgelerinde devam edecek.

 

text-ad
Etiketler Bodrum bodrum belediyesi Tamer Mandalinci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İzmir'deki büyük orman yangını kontrol altında: Geriye bir kül dağı kaldı! İzmir'deki büyük orman yangını kontrol altında: Geriye bir kül dağı kaldı! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Soruşturmaların Nostradamus'u Cem Küçük davalık oldu! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Milyonlarca kök maaş mağduru emekliye müjde: En düşük emekli maaşına zam geliyor! Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Bu araçların fiyatı uçacak! ÖTV yüzde 4'ten yüzde 50'ye çıkıyor Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Tatlı Hayat'ın Menekşesi Asuman Dabak'a Amerika'dan ''Nasrettin Hoca'' ödülü Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Şeyma Subaşı sosyal medyasızlıktan çabuk vazgeçti; dönüşü olay oldu! Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ablasına hem güzellikte hem de sahada rakip oldu 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! 18 yaşında tecavüze uğrayıp hamile kalmıştı... Eski nişanlısı tarafından katledildi! DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti DEM Partili vekil Meclis kürsüsünden Kürtçe beddua etti 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu 30 yıldır kayıptı! Trafik kazası geçirince bulundu
Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' Yöneticisinden hamile çalışanına mide bulandıran tepki: ''Ben sana sevişmek yok demedim mi?'' ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? ÖTV düzenlemesiyle hangi araçların fiyatı artacak? Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! Yeni vergi paketi Meclis komisyonundan geçti; Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor! CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı CHP lideri Özel'in ''tarihte bir ilk'' diyerek açıkladığı seçim anketinin detayları ortaya çıktı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı 42 yaşında olduğuna 42 şahit gereken Bergüzar Korel güzellik sırrını açıkladı Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Zammın yarısı silindi, yarısı kaldı... Akaryakıt fiyatlarına toplam 7,28 TL indirim geldi! Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un 15 yaş küçük eşi güzelliğiyle baş döndürdü MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu MasterChef'e katılan yarışmacının anlattıkları olay oldu Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Anayasa Mahkemesi engelli araç alımındaki ÖTV istisnasını iptal etti Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha Marmara Denizi'nde bir korkutan deprem daha