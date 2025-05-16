Bodrum'un köprülerinde genel bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor

Bodrum Belediyesi, ilçe genelindeki sahil yürüyüş yollarında bulunan köprülerde genel bakım, onarım ve yenileme çalışması başlattı.

Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki sahil yürüyüş yollarında bulunan köprülerde genel bakım, onarım ve yenileme çalışması yapıyor. Ekipler, bu kapsamda Gölköy, Müskebi, Bitez, Gündoğan ve Kumbahçe mahallelerinde bulunan 12 köprüde boyama, zemin ve korkuluk yenileme gibi çalışmalar gerçekleştirdi.

Sahil yolları dışında Çiftlik, Mumcular, Yokuşbaşı ve Gümüşlük mahallelerindeki yol üstü köprülerde bakım, onarım ve yenileme çalışması gerçekleştiren ekipler, belirlenen plan doğrultusunda çalışmalarına devam edecek.