Çaycuma Belediye Başkanı Kantarcı: ''Devlet bir projemizi üstlensin, suyu 1 TL yapayım''

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Belediye Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Ak Parti grubuna seslenerek , “Sizden rica ediyorum, devlet tarafından 50 milyon liralık bir projemin yapılmasını sağlayın, ben de suyu 1 lira yapayım.” dedi.

Çaycuma Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı Çaycuma Belediye Meclisi Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra daire amirleri ve haziran ayı içinde kardeş kent Agryz ziyaretine katılan halkoyunu topluluğu üyeleri de katıldı. Haziran ayı içinde yapılan çalışmalar hakkında meclise bir sunum yapan Başkan Kantarcı, bazı muhtarların verdiği dilekçenin görüşüldüğü gündem maddesi sırasında su konusunda yapılan çalışmalar ve fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

ÇAYCUMA ELEKTRİKSİZ BİLE KALSA SUSUZ KALMAYACAK

Belediyeyi devraldıktan sonra su konusunda yapılan çalışma ve yatırımlarla ilgili meclis üyelerine bilgi veren Başkan Kantarcı, “Tüm keson kuyuları ve terfi istasyonlarını tertemiz pırıl pırıl hale getirdik, su işletmesini yeni baştan tanzim ettik. Kuyularımızı ve depolarımızı skada kontrol sistemi ile uzaktan kontrol edebilir durumdayız. Neredeyse kesintisiz 24 saat yaz, kış, kuraklık şu bu demeden içilebilir bir suyu Çaycuma Belediyesi olarak halkımıza sunmanın gururu içerisindeyiz. Kışın özellikle kar yağışı sırasında elektriklerin kesilmesi bizi çok rahatsız etmişti. Şu anda Çaycuma’da herhangi bir durumda elektrik kesilmesi halinde evlerimizde içme suyu hiçbir zaman kesilmeyecek, çünkü tüm kuyularımız ve terfi istasyonlarına jeneratörler yerleştirdik. Çaycuma elektriksiz bile kalsa susuz kalmayacak.” dedi.

SU KONUSUNDA KRONİKLEŞMİŞ PEK ÇOK SORUNU ÇÖZDÜK

Kentin su konusunda kronikleşmiş sorunlarını da çözdüklerini söyleyen Başkan Kantarcı, “Güney Köprüsü yapım aşamasındayken oraya yen bir boru hattı döşedik. Karşı yakada yapısındaki demir minerali nedeniyle sular kıpkırmızı akıyordu. Yeni yaptığımız keson kuyudan aldığımız suyu Güney Köprüsü’ne döşediğimiz hat üzerinden karşı tarafa bağlayarak sorunu çözdük. Yani Doğu yakasını Batı yakasından besleyerek su kalitesi sorunu kökünden çözdük. Ana hatlara basınç kırıcı vanalar koyarak fazla basınçtan dolayı sık sık meydana gelen boru patlağı arızlarını önledik. Hattın çeşitli yerlerine sayaçlar yerleştirerek kayıp ve kaçak olan bölgeleri tespit ettik. Bu suretle yıllık 300 bin metreküp su kaçağını önledik. Düşünsenize, bu aynı zamanda doğaya saygı, elektrik ve enerji tasarrufu ve neticede Çaycumalıların akıp giden boşa giden parasının önüne geçilmesi. 2014 yılında su işlerinde 14 olan personel sayısını 35’e çıkardık. Ön ödemeli sayaç sayısı 2014 yılında başlangıcında 1000 civarındaydı, yılsonunda 2000’e çıkan bu sayı şu anda 16 bine yakın. Geldiğimizde bir tane otomatik sulamalı yeşil alan yoktu, gece yarıları eski tankerle sulama yapılırdı. Şimdi 25 tane alanı otomatik olarak sulayarak hem işçilikten, hem de sudan büyük tasarruf sağlıyoruz.” dedi.

BELEDİYEMİZ DOLAR BAZINDA YARI YARIYA FAKİRLEŞTİ

Su fiyatları konusunda yapılan spekülasyonlara grafiklerle yanıt veren Başkan Kantarcı, “Geldiğimizde asgari ücret ile 190 metreküp su alabiliyormuşuz, şimdi bu sayı 570 tona çıkmış. Şimdi buradan ‘O zaman asgari ücret çok yükselmiş’ denilebilir ama öyle olmadığını ilerideki grafikte göreceğiz. Geldiğimiz tarihte gelir, 9 milyon 300 bin dolar, gider de 8 milyon 800 bin dolarmış. 9 milyon civarında seyrediyormuş yani. Günümüze geldiğimizde bu rakam 3 milyon 169 bin dolar gelir, 4 milyon 158 bin dolar gider olarak gerçekleşmiş. Az gittik, uz gittik dere tepe düz gittik, 9 milyondan, 3 milyona düştük. 150 kişilik Çaycuma Belediyesi 400 kişiye ulaşmış, bu kadar işler yapılmış, fakat buna rağmen dolar bazına baktığımız zaman biz yarı yarıya fakirleşmişiz. Bu yalnızca bizim için değil, Türkiye’nin geneli için geçerli.” dedi.

SU FİYATINI 2,21 DOLARDAN 76 SENTE DÜŞÜRDÜK

Belediyeyi devraldıklarında, bir ton suyun 2,21 dolar olduğunu söyleyen Kantarcı, sözlerini, “Bugünkü parayla 60 liraya yakın. Şimdi fahiş denilen rakam, 2013’te, 2,21 dolarmış ve grafikte görüyorsunuz su fiyatı bizim dönemimizde hep aşağıya doğru gidiyor. Suyu 2,21 dolardan 76 sente düşürmüşüz ama yine şikâyet var. Elbette halkın durumunu düşündüğümüzde, ekonominin içinde bulunduğu durumu ve yangın yerine dönüşen memleketi düşündüğümüzde, insanlara çok gelmesini ben yadırgamıyorum. Ama biraz da bizleri bunları konuşmak zorunda bırakan ülkedeki koşullara bakmak lazım.” diyerek sürdürdü.

ZONGULDAK BELEDİYESİ KADAR DESTEK ALSAM SUYU 1 LİRA YAPARIM

Bazı çevrelerin, seçim döneminde su fiyatının 1 lira yapacağına dair verdiği vaadinin gündeme yeniden getirmesi üzerine de açıklamalarda bulunan Başkan Kantarcı, sözlerini, “Onun sebebini açıklamıştım ama tekrarında fayda var. Mesela Zonguldak Belediyesi Ak Parti’ye geçtikten sonra bütün projelerini hükümet yapıyor. Tabi il merkezimiz Zonguldak’a hizmet yapılması bizim elbette hoşumuza gider. Şu ana kadar rakamları tam olarak açıklamıyorlar ama benim tahminim, 500 milyon lirayı bulmuştur belki. Benim şimdiki bütçem, 160 milyon lira. Ak Parti gurubu olarak sizden rica ediyorum, değil 500, 50 milyon liralık bir projemin yapılmasını sağlayın devlet tarafından, ben suyu 1 lira yapayım, illa Millet İttifakı’nın gelmesi şart değil. Yani şunu söylemek istiyorum, ben Zonguldak Belediyesinin yerinde olsam suyu 1 lira yaparım zaten. Çünkü 1 milyon 250 metreküp suyu 10 liradan satsan 12,5 milyon lira yapar. 20 liradan satsanız 25 milyon lira yapar. 25 milyon lira bana başka kaynaktan, hükümetten proje desteği, hibe ya da bağış olarak gelirse ben de su gelirinden vazgeçerim. O hesap bunun hesabı, yoksa popülist bir hesap değil.” diyerek tamamladı.

TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİLDİ

Ağustosun meclisin tatil ayı olması üzerine bir sonraki birleşimin 6 Eylül Çarşamba günü yapılmasının kararlaştırıldığı toplantının ardından Tataristan’a giden halkoyunları topluluğu üyeleri Başkan Kantarcı ile toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.