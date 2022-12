Daha erişilebilir, daha eşitlikçi, daha dayanışmacı Çaycuma

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Daha erişilebilir, daha eşitlikçi, daha dayanışmacı bir kent yolunda attığımız adımları daha da ilerilere taşımayı öncelikli görev olarak görüyoruz.” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Başkan Kantarcı açıklamasında, “3 Aralık, tüm dünyada, Dünya Sağlık Örgütüne göre, dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin oluşturan engellilerin hakları için farkındalık yaratılıp, toplumsal yaşamın her alanında eşitlik talebinin yükseltildiği bir gündür. Birleşmiş Milletler tarafından, engelli haklarını geliştirmek ve engellilerin refahını korumak amacıyla ilan edilen bu günde, engelli bireylerimize fırsat eşitliği sağlamanın, her düzeyde engelleri kaldırmanın, engelli yurttaşlarımızın yarın kaygısından uzak bir refah düzeyine yükselmesini sağlamanın hepimizin görevi olduğunu anımsatmak isterim. Anımsatmak istediğim bir diğer husus da, hepimizim potansiyel bir engelli, adayı olduğudur” dedi.

ERİŞİM KONUSUNDA ÖRNEK BİR KENT YARATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ

Kantarcı, açıklamasını, “Çaycuma Belediyesi olarak, engelli bireylerin önündeki fiziksel ve ekonomik engelleri kaldırmanın sosyal belediyeciliğin gereği olduğunu düşünüyoruz. Bu ilkeden hareketle ilçede hareket edebilir durumdaki her engellinin her türlü hizmete kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan erişebileceği bir kentsel altyapıyı kurmanın, bu alanda örnek bir kent yaratmanın gururunu yaşıyoruz. Bununla yetinmiyor, daha erişilebilir, daha eşitlikçi, daha dayanışmacı bir kent yolunda attığımız adımları daha da ilerilere taşımayı öncelikli görev olarak görüyoruz. Bu alanda her gün, bir önceki günden daha iyi olacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bu duygularla herkesi, engelli bireylerimizin toplumsal yaşama daha etkin katılması için gerekli çalışmaların yapılmasını adalet ve eşitliğin sağlanması için çaba harcamaya çağırıyor, engelli bireylerimize saygı ve sevgilerimi iletiyorum." diyerek tamamladı.