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Dilekler, Muratpaşa'da Akdeniz’in mavilikleriyle buluşacak

Dilekler, Muratpaşa'da Akdeniz’in mavilikleriyle buluşacak
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Antalya Muratpaşa Belediyesi, Hıdırellez geleneğini Akdeniz’in maviliklerinde yaşatacak. Yat Limanı’ndan teknelerle açılan kent sakinleri dileklerini Akdeniz’in masmavi, derin sularına bırakacak.

Muratpaşa Belediyesi baharın gelişini müjdeleyen geleneksel Hıdırellez etkinliği için ön hazırlıklarını tamamladı. Kent sakinleri tarafından geceden gül ağacının dibine gömülen dilekler 6 Mayıs sabahı saat 05.30'da Kaleiçi Yat Limanı'ndan açılacak teknelerle Akdeniz'in maviliklerine bırakılacak. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinliğe katılmak isteyenlerin ise 444 80 07 numaralı Turunç Masa hattı üzerinden başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

 

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Etiketler muratpaşa muratpaşa belediyesi ümit uysal
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