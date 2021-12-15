Döşemealtı Belediyesi’nden emekli işçiye hasta yatağı

Engelli ve hasta vatandaşların her zaman yanında olan Döşemealtı Belediyesi, Bademağacı Mahallesi’nde yaşayan 67 yaşındaki işçi emeklisi Bekir Özkan’a önce akülü tekerlekli sandalye ardından da hasta yatağı hediye etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, mahalle ziyaretleri sırasında ziyaret ettiği engelli Bekir Özkan’ın kendisinden hasta yatağı ve akülü tekerlekli sandalye isteğini geri çevirmedi. Hemen konuyla ilgilenmeleri için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerini seferber eden Başkan Genç, önce akülü sandalyesini temin ettiği Özkan’a şimdi de hasta yatağı gönderdi.

Sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların her türlü ihtiyacı için çözüm maması kuran Genç, mahalle gezilerinde kendisinden talepte bulunan vatandaşları da kırmayarak destek olmaya devam ediyor. Bademağacı Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası işçi emeklisi Bekir Özkan için akülü tekerlekli sandalye ve hasta yatağı ihtiyacı kısa sürede karşılanarak evinde kurulum yapıldı. Hastaların hareket kabiliyetleri artıran, bakımlarını kolaylaştıran, bakıcı yada bakan kişinin rahatlıkla hastaya müdahale edilmesini sağlayan yatağına kavuşan Bekir Özkan, Başkan Turgay Genç ve belediye personeline teşekkür etti.