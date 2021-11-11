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Edremit'te geleceğe nefes oldular

Edremit'te geleceğe nefes oldular

Türkiye genelinde üç yıldır devam eden Milli Ağaçlandırma Günü olan 11 Kasım saat 11.11’de tüm ülkede olduğu gibi ilçede de yüzlerce fidan toprakla buluştu.

Türkiye genelinde “Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla milyonlarca fidan dikiliyor. Milli Ağaçlandırma Günü olarak adlandırılan 11 Kasım gününde Edremit’te yüzlerce fidan toprakla buluştu. İlçe Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kazdağları’nın eteklerinde ki Edremit’in Kalkım yolu üzerindeki “Talim Alanı” gölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte; defne, mavi selvi ve fıstık çamı olmak üzere 300 tane fidan dikildi.

Etkinliğe katılan Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Tayfun Gerkuş ve Metin Tunçer, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi ve Şehit Hamdibey İlkokulu öğrencileriyle birlikte fidanları dikip can suyu verdiler.

 

Etiketler Edremit
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