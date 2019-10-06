Gandhi'nin doğum gününde renkler bir arada

Mahatma Gandhi 150. doğum gününde Sarıyer Belediyesi ve Hint Konsolosluğunun ortaklaşa düzenlediği bir etkinlikte anıldı. Gandhi'nin yaşam felsefesi üzerine konuşmalar yapan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, "Çok sayıda katılımcı oldu bugün bu çok sevindirici" dedi ve gelecek günlerde farklı etkinliklerde yine Hintli misafirlerimizle bir arada olunacağının da heberini verdi.

FİDANLAR GANDHİ İÇİN DİKİLDİ

Coşkun, Gandhi'nin yaşam tarzının çok iyi anlaşılması gerektiğine vurgu yaparak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Bugün burada iki fidan diktik biri Konsolosluk tarafından, bir diğeri de Başkanımız Şükrü Genç adına Gandhi içindi. Türkan Saylan Yaşam Merkezi kardeş belediyeler ile diktiğimiz fidanlardan oluşuyor. Böyle bir alanda Gandhi adına da bir fidanımızın bulunması hem barış hem hoşgörü hem de sevgi ve insanlık adına önemli. Gelecek günlerde Hint Konsolosluğu ile değişik etkinliklerde yine bir arada olacağız."