İBB Başkanı İmamoğlu emeklilere müjdeyi verdi: 10 bin TL pazar desteği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği verileceğini açıkladı. İmamoğlu, başvuruların 30 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçinemeyen emeklilere pazar desteği verecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dar gelirli emekliler için 10 bin TL pazar desteği vereceklerini duyurdu. Pazar desteği için başvurular 30 Ekim itibariyle başlayacak.

İmamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu

İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Çarşı pazar ateş pahası; emeklimiz, dar gelirlimiz zorda. İBB olarak biz yanlarındayız. Dar gelirli emeklilere 10 bin TL pazar desteği veriyoruz. 30 Ekim’de başvurular başlıyor."