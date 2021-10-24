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İBB Sözcüsü Ongun'dan TÜGVA'ya ''torpilli'' tepkisi

İBB Sözcüsü Ongun'dan TÜGVA'ya ''torpilli'' tepkisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA'ya yönelik bir paylaşımda bulunarak, "TÜGVA gibi pek çok “torpilli” vakfın İstanbul’un kaynaklarını sömürmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, TÜGVA'ya yönelik bir paylaşımda bulundu. 

Ongun, Halk TV'den İsmail Saymaz'ın, TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'nun her ay 12 bin 60 TL maaş, 6 bin TL yönetici tazminatı ve üç ayda bir de 18 bin TL ikramiye almasıyla ilgili 22 Ekim tarihli haberini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"'TORPİLLİ”' VAKFIN İSTANBUL’UN KAYNAKLARINI SÖMÜRMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

"İstanbul’un kaynaklarından bir avuç kişi değil 16 milyon İstanbullu faydalanacak. TÜGVA gibi pek çok “torpilli” vakfın İstanbul’un kaynaklarını sömürmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu haber eski İBB döneminde yapılan kötülüklerin bir özetidir"

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi murat ongun
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