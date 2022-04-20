İBB'den ''kaçak İstanbulkart'' kullanımı için dikkat çeken video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kaçak İstanbulkart kullanımına ilişkin uyarı içeren bir reklam paylaştı. İstanbulkart'ın kişiye özgü olduğu vurgulanan reklamda, başkalarının İstanbulkart'ının kullanılmaması çağrısı yapıldı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında kullanılan İstanbulkart'ın başkalarına devredilmesinin veya kaçak olarak kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla İBB harekete geçti. Paylaşılan reklam videosu ile başkasının İstanbulkart'ının kullanılmaması yönünde uyarıda bulunuldu.

İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "İstanbulkart kişiye özeldir." notu düşülerek hazırlanan video paylaşıldı. Videoda otobüse başkasının İstanbulkart'ını kullanarak ücretsiz binen bir kişi "Ayşe abla" olarak tanıtılıyor.

Otobüsteki yolcuların tepkili bakışlarına maruz kalan adam daha sonra otobüsten iniyor. Videonun sonunda "Bazıları kendini görünmez sanıyor. Kendi İstanbulkart'ınızı kullanın, Ayşe ablanın yaşadığını yaşamayın." ifadesi dile getiriliyor ve İstanbulkart'ın usulsüz kullanımının cezaya tabi olduğu belirtiliyor.