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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yemek alımı sırasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Gaziantep programı kapsamında bir dizi etkinliklerde bulundu. Etkinlikler sırasında İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Kemal Kılıçdaroğlu’na eşlik etti.

İkili arasında yemek almak için sıraya girdiklerinde gülümseten bir diyalog yaşandı. Yemeğini alan Ekrem İmamoğlu, karşıdan gelen Kılıçdaroğlu’na “Çok acıktın herhalde” dedi. Kılıçdaroğlu ise kendisine, “Ben de alayım. Sen geç geliyorum” ifadeleriyle gülümseyerek cevap verdi.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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