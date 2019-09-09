İmamoğlu’ndan Soylu ve ''israf segisi'' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemerburgaz Kent Ormanı'nda incelemelerde bulunduktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına yanıt verirken Yenikapı’daki ‘israf sergisi’ne ne zaman gideceğini de bildirdi.

İmamoğlu konuşmasında şunları kaydetti:

SOYLU’YA YANIT

Herkesin dikkatli konuşmaya ihtiyacı var. Polemik yapılıyor demiştim, hala o noktadayım. Devlet adamlığının gerektirdiği hususu istiyorum. Söylenen sözler üzücüydü.

DİYARBAKIR ZİYARETİ

Çok acı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir belediye binasına gittim ben. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak 'seçime girmesinde sorun yoktur' denilen ve seçilen kişiyi ziyaret ettim ben. Türkiye cumhuriyeti sınırında kim yaşıyorsa ben ona Atatürk fotoğrafı da hediye ederim her şeyi de ederim. Hediye edemeyenler utansın. Biz siyasi kuruluşların güçlenmesini sağlamalıyız. Bunu yarın ülkenin her yerinde Hakkari’de de Kars’ta da yaparım. Kendilerine de tavsiye ederim.

Ben burada nasıl konuşuyorsam Diyarbakır’da da öyle konuşuyorum. Devlet büyükleri devletinde yaşayan millete öyle bakmazsa hiçbir sorun çözülemez. Benim yaptığım tümüyle hukuka uygundur. Bunu yarın ülkenin her yerinde yaparım.

YENİKAPI’DAKİ İSRAF SERGİSİ

Yenikapı’ya yarın ya da öbür gün gideceğim. Benim oradaki araçlarla fotoğraf çektirme diye bir çabam olmaz. Amacım bu şehrin israfını engellemek. Ben utanıyorum onları mı göstereceğim? O kadar hizmet fazlası aracın gereği neydi? Niye araçların uydu takip sistemleri belli bir dönemde kayıt altından çıkarılsın? Memleketin malına biz gözümüz gibi bakacağız.

Teknik raporları arkadaşlarım hazırlıyor. Bazı kurum, kuruluş hatta ailelere neden araç tahsis ediliyor. Henüz kurtarılacak çok israf var, korunacak çok alan var. Hem araç kira bedeli hem yakıt bedeli açıklanacak.