Kadıköy Belediyesi, meme kanserinde erken teşhise dikkat çekti

Kadıköy Belediyesi’nin meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlediği etkinlikte farkındalık yürüyüşü yapıldı, müzik dinletisi verildi. Etkinlikte konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, ''Kendinize zaman ayırın ve sağlığınız için düzenli kontrollerinizi yaptırın. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır.'' dedi.

Kadıköy Belediyesi, ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olması vesilesiyle belediye binası başkanlık girişinde bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında pembe kıyafetler giyildi, balonlar ve dövizlerle belediye binası çevresinde farkındalık yürüyüş yapıldı. Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi öğretmenleri de müzik dinletisi verdi. Farkındalık yürüyüşüne Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile eşi Nihal Kösedağı, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren doktorlar ve çalışanlar katıldı.

Etkinlik kapsamında Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Kadıköy Belediyesi Zehra-Mustafa Yüksel Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezi Radyoloji Uzmanı Doktor Hikmet Karagüllü birer konuşma yaptı. Mamografi Merkezi’nde 2021 yılında kanser tanısı alan Hanife Taşkın ve eşi Vicdan Taşkın’ da merkezin verdiği sağlık hizmeti ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Meme kanseri farkındalığını arttırma, erken teşhisin önemini vurgulama ve toplumu meme kanseri konusunda bilinçlendirme amacıyla bugün bir araya geldik. Kuşkusuz ki meme kanseri çoğunlukla kadınları etkiliyor. Ancak erkeklerde de bu hastalık görülebiliyor. Biz de Kadıköy Belediyesi olarak halkımızı bu konuda uyarmak ve bilinçlendirmek istiyoruz. Çünkü her vatandaşımız sağlıklı ve mutlu bir yaşamı hak ediyor. Biz de bu konuda sorumluluk hissediyoruz. Bu doğrultuda açtığımız Mamografi ve Kadın Sağlığı Merkezimizde son teknoloji Tomosentezli Mamografi cihazımız, ultrasonografi cihazlarımız, değerli doktorlarımız ve personelimiz ile halkımıza ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Gelecekte de hizmet vermeye devam edeceğiz.

“DÜZENLİ KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN”

Mamografi merkezimizde bugüne kadar toplam 117 bin 432 kişi hizmet aldı. Bu kişilere 280 bin 990 işlem yapıldı. Kanser şüphesi ile 2 bin 288 hastamızdan biyopsi istendi. Biyopsi istenen hastalarımızın 573‘ü kötü huylu ve 578’sinin iyi huylu olarak teşhis edildiği kayıtlarımıza geçti. Sunduğumuz rakamlar, böyle bir merkezin varlığının ne kadar isabetli bir karar olduğunun ve konuşmamın başında ifade ettiğim amaçlara ulaşmada gayet başarılı olunduğunun açık birer göstergesidir. Lütfen, kendinize zaman ayırın ve sağlığınız için düzenli kontrollerinizi yaptırın, unutmayın, atlamayın. Çünkü erken teşhis hayat kurtarır.”

“HAYATA TUTUNMAYI SAĞLADI”

“13 yıl önce 2011 yılının Ekim ayında Göztepe’de pembe bir bina yükseldi.” diyerek konuşmasına başlayan Radyoloji Uzmanı Doktor Hikmet Karagüllü binanın renginin pembe olmasını şöyle anlattı: “Pembe meme kanseri farkındalık gününün rengidir. Kadıköy Belediyesi bu ayı dikkate aldı. Pembe bina insanların sevdiklerinden uzaklaşmamasını sağladı. Hakikaten mutluluğun resmini çizdi. İnsanların hayata tutunmalarını sağladı. Acıyı, gözyaşını ve hüznü ortadan kaldırdı ve sevgiyi çoğalttı. Bunu nasıl gerçekleştirdik? Erken tanı ile gerçekleştirdik. Bizim pembe binada meme kanseri avcılığı yapıyoruz. Erken tanı nerede başlıyor? Hiç şikâyetiniz yokken ele gelmeden üç dört yıl önce yakalanan meme kanserine erken tanı meme kanseri diyoruz. Altını çizerek söylüyorum. Hiç şikâyetiniz yok, elinize hiçbir şey gelmiyor. Biz bunu yakaladığımızda en az üç dört yıl önceki meme kanserini yakalamış oluyoruz. Meme başındaki akıntıyı, çökme, ciltte kalınlaşma, ödem olması neyi gösterir? Bunları gördüğünüzde minimum 8-10 yıllık bir meme kanseri ile karşılaşırsınız. ‘Benim şikayetim yok, elime gelen bir şey yok, ailemden kimsenin bir şeyi yok, mamografiye girmeme gerek yok’ diyemezsiniz. Erken ve geç meme kanseri var. Erkeni biz yakalıyoruz. Yakaladığımız meme kanserinden kimse hayatını kaybetmiyor. Radyoterapi, kemoterapi olmadan işine ve hayatına devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü her sekiz kadından birinin hayatının bir döneminde mutlaka meme kanseri ile karışılacağını anlatıyor. Tıptaki gelişmeler sayesinde meme kanseri tedavi olanakları gelişti.”

“MÜKEMMEL BİR MERKEZ”

Radyoloji Doktoru Hikmet Karagüllü’nün ardından merkezden 2021 yılında kanser tanısı alan Hanife Taşkın ve eşi Vicdan Taşkın da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Mamografi Merkezi’ne 2021 yılında gittiklerini söyleyen Vicdan Taşkın, “Bundan 20 sene önce eşimin önce sol göğsünde bir kitle bulunmuştu. Kitlenin iyi huylu olduğu o zaman ki ameliyatla ortaya çıktı ve endişelenecek bir durum olmadığını söylediler. 20 sene sonra da bu yaşta yapılan bir meme taramasında anormal bir kitle görüldü. Normalde bu yaşta insanlarda pek olmadığını söylediler. Hikmet hocamız ‘ben endişe ediyorum bu anormal bir tümöre benzemiyor. Bundan bir numune alalım patolojiye gönderelim. Emin olmak için neticeyi bekleyelim ona göre de bir tedavi uygulayalım’ dedi. Sonra kötü huylu olduğu ortaya çıktı. Vücutta hangi bölgelere yayılıp yayılmadığı için bir pet çekildi. Sonrasında 3 yıl boyunca tedavi devam etti. Şu an her şey yolunda. Merkezde Mine Hanım olsun, diğer görevliler olsun, mükemmel çalışıyorlar.” diye konuştu.

Hanife Taşkın da şunları söyledi: “Mükemmel bir merkez. Hikmet beyi çok seviyoruz. Beni çok iyi doktorlara yönlendirdi. Allah ondan razı olsun. Tanıyı o koydu ve çok inceledi. Elimden geleni yapacağım dedi. Yaptı da zaten. Ben çok memnunum ve hiçbir zaman unutamam. 70 yaşıma girdim. Böyle bir insana denk geldiğim için çok memnunum. Allah onlardan razı olsun. Biz Avrupa’da da yaşadık ama böyle bir merkez görmedik. Farkındalık için bu merkeze gidin.”