Kadıköy’de yaşlılar için sağlıklı ve mutlu bir yaşam

Kadıköy’de ilçe nüfusunun yüzde 20’sinden fazlasını oluşturan ileri yaştaki vatandaşlar Kadıköy Belediyesi’nin çalışmalarıyla hayata daha çok bağlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 1982 yılında yaşlılara gereken saygı ve sevginin gösterilmesi için 18-24 Mart tarihlerini "Yaşlılara Saygı Haftası" olarak ilan etti. Kadıköy Belediyesi; 65 yaş üstü bireylerin Kadıköy’de sağlıklı ve mutlu yaş almaları için sabah sporundan tiyatroya, el sanatlarından vapur gezisine, sıcak yemek ikramından, evde sağlık ve temizlik hizmetine kadar birçok hizmet sağlıyor.

Sosyal yaşam evleri, kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üstü bireylerin yaşıtlarıyla bir araya gelerek hem iyi vakit geçirmeleri hem de üretmeleri için Sosyal Yaşam Evleri’ni hizmete açtı. Yaşam Evleri’nden ilki 4 Aralık 2013 tarihinde Sahrayıcedit Mahallesi’nde, ikincisi ise 21 Eylül 2017’de 19 Mayıs Mahallesi’nde açıldı. Sosyal Yaşam Evleri, ileri yaştaki kişilerin aktif ve sağlıklı yaş almalarına yardımcı, kişilere psikolojik destek vererek, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor, koruyucu, önleyici ve destekleyici hizmet veriyor. Tiyatro, dans, spor, el sanatları gibi çeşitli kurslar, geziler ve bilgilendirme seminerleri ile ileri yaştaki Kadıköylülerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de yeni arkadaşlıklar kurması sağlanıyor.

Alzheimer Merkezleri, yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor

Kadıköy’de Alzheimer merkezi ihtiyacının doğması üzerine harekete geçen belediye, 21 Eylül 2017’de Dünya Alzheimer Günü’nde 19 Mayıs Mahallesi’nde ilk Alzheimer Merkezi’ni hizmete açtı. İlk merkezin ardından taleplerin devam etmesi üzerine ikinci Alzheimer Merkezi’ni de 10 Aralık 2021’de Göztepe Mahallesi’nde hizmete soktu. Hastalığı nedeniyle sosyal izolasyon yaşayıp hızlı evre atlayan kişilerin hayatla bağlarının kopmamasını, sosyal becerilerini kaybetmemesini ve yaşam kalitelerini artırmayı amaç edinen merkezler, hasta yakınlarına destek olup onları bilinçlendirirken Alzheimer hastalığı hakkında da farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Kadıköy’de ikamet eden 1. ve 2. evre Alzheimer hastalarına ve yakınlarına hizmet verilen merkezlerde bilinçlendirme toplantıları, eğitimler ve seminerler düzenleniyor. Fiziksel aktivitenin, sosyalleşmenin, müzik ile yapılan terapilerin hastalığın seyrini yavaşlattığı ile ilgili akademik çalışmaları baz alan ve çalışmalarını bu doğrultuda planlayan her iki merkez, hastalara yönelik zihinsel, psiko-motor, fiziksel ve sosyal aktiviteler yapıyor.

2013 yılından beri ‘evde sağlık hizmeti’ veriliyor

Kadıköy Belediyesi, evden çıkamayan 65 yaş ve üstü Kadıköylülere 2013 yılından beri Evde Girişimsel Hemşirelik Hizmetleri veriyor. Kadıköy sınırları içinde oturan, evden çıkamayan, yatağa bağımlı, yürüme zorluğu çeken kişilere ücretsiz olarak verilen hizmetin içinde serum takma, damar yolu açma, kan alma, yara bakımı ve pansuman var. Hizmetten faydalanmak için Kadıköy Belediyesi Ambulans ve Evde Bakım Birimi çağrı merkezinin 444 0 197 nolu numarasını bir gün öncesinden arayıp randevu alabilirsiniz.

Hasta bakım kiti desteği

Kadıköy Belediyesi, engel durumu ya da sağlık sorunları nedeniyle hasta bezi kullanımı zorunlu olan kişilere hasta bezi ve yatak koruyucu desteği sağlıyor. Evde bakıma muhtaç kişilerin kişisel hijyenlerinin sağlanması için de içinde vücut temizleme havlusu, vücut temizleme lifi gibi ürünlerin yer aldığı "Evde Hasta Kişisel Bakım Kiti" de veriyor. Engel durumu ya da sağlık sorunları nedeniyle yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmek durumunda kalan ve tuvalet kullanımında zorluk yaşayan kişilere de elektrikli ya da manuel hasta yatağı, klozetli sandalye, walker, koltuk değneği gibi ürünler de ulaştırıyor.

Evde temizlik ve kuaförlük hizmeti

Kadıköy Belediyesi’nin 2016 yılında yaşlı, engelli ve kronik sağlık sorunu olan Kadıköylüler için başlattığı "Evde Temizlik Hizmeti" ara vermeden devam ediyor. Ücretsiz olan hizmetten faydalanacak evler, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, psikolog tarafından yapılan incelemeler sonucunda belirleniyor. Evde Temizlik Hizmeti personeli, evleri detaylı bir şekilde temizleyerek ileri yaştaki bireylerin hijyenik bir ortamda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmesini sağlıyor.



Kadıköy Belediyesi, günlük yaşam aktivitelerini ve öz bakımlarını yerine getiremeyen 65 üstü bireyler ile fiziksel ve psikolojik engelleri nedeniyle öz bakımlarını yapamayan kişiler için 2014 yılında "Evde Kuaförlük" hizmetini başlattı. Ücretsiz olan kuaförlük hizmeti, Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki alanında uzman kişiler tarafından veriliyor. Hizmet kapsamında el, ayak ve tırnak bakımı, saç kesimi ile boyaması ve sakal traşı yapılıyor.



Sosyal ve ekonomik ihtiyaç sahibi olan, fiziksel, psikolojik ya da yaşa bağlı nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmekte zorluk yaşayan, yemeğini yapamayacak durumda olan 65 yaş üstü veya kronik sağlık sorunu olan bireylere sıcak yemek hizmeti de veriliyor. Tekerlekli sandalye kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş özel donanımlı Engelsiz Taksi, ilçe sınırlarında ikamet eden engelli ya da hareket güçlüğü çeken yurttaşlara, refakatçi eşliğinde ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor.

Kadıköy Huzur Vapuru

Kadıköy Belediyesi, 65 yaş üzeri Kadıköylülerin sosyal hayata katılımını arttırmak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek, kent yaşamında bir huzur molası sağlamak için Kadıköy Huzur Vapuru projesini hayata geçirdi. Proje ile İstanbul’un güzelliklerini müzik, ikramlar ve tatlı sohbetler eşliğinde görme fırsatı sağlanıyor.