Karşılaştırmalı son seçim anketinden AK Parti'ye soğuk duş

Asal Araştırma, Aralık ayı seçim anketiyle Ağustos ayındaki seçim anketi sonuçları arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimi karşılaştırmadan AK Parti'ye kötü CHP'ye ise iyi haber çıktı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım devam ederken kamuoyu araştırma şirketleri de peş peşe seçim anketleri yaparak sonuçları açıklamaya devam ediyor.

Son olarak Aralık ayı için bir yerel seçim anketi yapan ASAL Araştırma, Aralık anketi sonuçlarını Ağustos ayı anketiyle karşılaştırınca AK Parti'ye kötü haber çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'nin "henüz belirlenmeyen" adayı karşısında CHP'den İstanbul'a bir kez daha aday olan Ekrem İmamoğlu'nun oylarındaki artış dikkat çekti.

ASAL Araştırma'nın Ağustos ayında yapmış olduğu yerel seçim anketinde katılımcılara sorduğu "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na oy verir misiniz?" sorusuna o dönem aldığı yanıtlar şu şekildeydi:

Evet oy veririm: %39.6

Hayır oy vermem: %44.7

Fikrim Yok/Cevap Yok: %15.7

ASAL Araştırma Aralık ayı yerel seçim sonuçları için kısa bir bilgi notu paylaşarak aynı soruya verilen yanıtların yüzdelerini açıkladı.

Açıklanan anket sonuçlarına göre Ekrem İmamoğlu’na oy veririm diyenlerin oranı %41,5'e yükselirken, İmamoğlu'nun başarı oranı ise %39,8 olarak açıklandı.

ASAL Araştırma "Aralık ayı İstanbul Siyasi Eğilim Araştırmamız devam ediyor" diyerek anketin tüm sonuçlarının ileriki günlerde açıklanacağını belirti.