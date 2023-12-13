Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'ndan Büyüleyen Konser

Yıl boyu Şef Şermin Niyazi yönetiminde çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nun yılsonu konserinde izleyenler unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşadı. 'Gönülden Nağmeler' adıyla gerçekleşen ve izleyicilerin de sanatçılara eşlik ettiği konser boyunca adeta duygu seli yaşandı.

Kartal Belediyesi, 2023 yılının bitimine sayılı günler kala, sanatseverleri birbirinden renkli kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Bülent Ecevit Kültür Merkezi gösteri sahnesinde gerçekleşen konserde, Şef Şermin Niyazi'nin öncülüğündeki koro, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı. Türk Sanat Müziği'nin en sevilen şarkılarını seslendiren koro, dinleyicileri adeta büyüledi.

Gecenin sonunda Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Adem Uçar, tüm koro üyelerine ithafen Şef Şermin Niyazi'ye Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına bir çiçek takdim etti.

Tüm sanatseverlere teşekkür eden Başkan Yardımcısı Adem Uçar,

“Kartal Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun muhteşem konseriyle bir araya geldik. 'Gönülden Nağmeler' adlı bu unutulmaz konser gecesinde sizleri ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Sanatı Önemsiyor ve Önceliyoruz

Şef Şermin Niyazi'nin liderliğindeki koromuzun eşsiz performansıyla burada bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde sanatın gücüyle bir araya gelmenin, duygularımızı sanatla buluşturmanın önemini kavramış bir belediye olarak bu tarz etkinlikleri önemsiyor ve önceliyoruz.

Kültür ve sanat, toplumlar arasında köprüler kurar. Bu gece, Kartal Belediyesi olarak kültür sanat etkinlikleriyle sizleri buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hep birlikte geçirdiğimiz bu özel geceyi unutulmaz kılan, emeği geçen tüm sanatçılarımıza ve katılımcılara teşekkür ediyorum.

Umarım bu gece, duygu dolu melodi ve nağmelerle sizlere unutulmaz anlar yaşatmıştır. Hep birlikte daha nice güzel etkinliklere, sanat dolu anılara vesile olabilmek dileğiyle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Şef Niyazi’ye ADD’den Teşekkür

Gecenin devamında, ADD (Atatürkçü Düşünce Derneği) Kartal Şube Başkanı Hülya Arkan, Şef Şermin Niyazi’ye bir teşekkür plaketi ve ADD üye kartını takdim etti. Arkan, sanatçıya teşekkürlerini sunarak tüm Kartallıları Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkmak ve yaşatmak adına ADD’ye üye olmaya davet etti.