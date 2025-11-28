  1. Anasayfa
Kartal Belediyesi’nden Kreş Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması

Kartal Belediyesi’nden Kreş Öğrencilerine Ağız ve Diş Sağlığı Taraması
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, kreşlerde eğitim gören çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kreş Müdürlüğü’ne bağlı 14 kreşte kapsamlı bir ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Kartal’da hizmet veren Radixdent Kartal Diş Hastanesi’nin de katkılarıyla yürütülen çalışma kapsamında diş hekimi Gizem Er ve sağlık ekibi, kreşleri tek tek ziyaret ederek öğrencilerin rutin kontrollerini yaptı.

Kreş programına uyumlu şekilde planlanan taramalarda minikler hem ilk muayene deneyimlerini daha rahat bir ortamda yaşadı hem de diş bakımının önemini çeşitli etkinliklerle pekiştirme fırsatı buldu.

Sağlık ekibi tarafından her çocuk için hazırlanan değerlendirme raporları ailelerle paylaşılırken, öğrencilerin mevcut diş sağlığına dair bilgilendirmeler de ayrıntılı şekilde iletildi.

Hürriyet Mahallesi’nde bulunan kreşte sürdürülen taramaya Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars ve Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Gülcan Tarakçı da katılarak çalışmaları yakından takip etti. Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Hilal Kıraç ile birlikte sınıfları gezen Dr. Kars, çocuklarla sohbet ederek düzenli kontrollerin erken yaşta başlamasının önemine değindi.

Taramanın tamamlanmasının ardından Kartal Belediyesi, çocukların sağlığı için gösterdikleri özverili çalışmalar nedeniyle diş hekimi Gizem Er ve sağlık ekibine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Miniklerle yakından ilgilenen ekip ailelerin de takdirini topladı.

Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, çocukların yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıklar kazanmasının temelinin kreş çağında atıldığını belirterek, “Ağız ve diş sağlığı, genel sağlığın en önemli parçalarından biridir. Bizler de Başkanımız Sayın Gökhan Yüksel’in öncülüğünde kreşlerimizde düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kontrollerle çocuklarımızın gelişimini yakından takip ediyor, onların sağlıklı bireyler olarak büyümeleri için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

