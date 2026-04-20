Kartal’da 23 Nisan Coşkusu Satranç Turnuvası ile Başladı

Kartal Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ve geleneksel hale gelen Satranç Turnuvası, bu yıl Makina Hangar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

330 sporcunun hamlelerine sahne olan turnuva, centilmence rekabete ve büyük bir bayram coşkusuna ev sahipliği yaptı.

Stratejik hamleler bayram heyecanıyla buluştu

Genç zihinleri strateji masasında buluşturan turnuvanın açılış törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Adem Uçar, Mustafa Ağdaş, Sayit Karagöz ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Serkan Taş katılarak genç sporcuların heyecanına ortak oldu.

"Asıl kazanan dostluk ve kardeşliktir"

Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, çocukların bayramını kutlayarak; “Bu anlamlı organizasyonda siz genç sporcularımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlere Gökhan Başkanımızın sevgilerini, selamlarını getirdim. Turnuvalarımızda asıl amacımız sadece derece elde etmek değil; birbirinizle kaynaşmanız, dostluk kurmanız ve bu güzel atmosferi solumanızdır. Katılan tüm evlatlarımıza ve emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Farklı kategoride kıyasıya mücadele

İki gün süren turnuvada sporcular yaş gruplarına göre 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 12 yaş ve altı ile Açık Kategori olmak üzere dört ayrı dalda mücadele etti.

Kıyasıya geçen yarışlar sonunda her kategoride ilk üçe giren sporcular kupa ile ödüllendirilirken, turnuvayı tamamlayan tüm katılımcılara günün anısına madalya takdim edildi. Dereceye giren isimlere ayrıca nakdi ödül desteği de sağlandı.

Turnuvada zirveye çıkan isimler:

8 yaş ve altı: Osman Asaf Ulusoy (1.), Salih Hamza Çayır (2.), Aylin Batum (3.), Deniz Ererdi (4.), Eymen Yusuf Kamuray (5.)

10 yaş ve altı: Doruk Ege Merter (1.), Osman Eray Herdem (2.), Barış Tosun (3.) Zeynep Başak Tulum (4.), Barış Mete Esen (5.)

12 yaş ve altı: Eymen Demirtaş (1.), Ahmet Orhan Gökdai (2.), Kerem Alp Bilgin (3.), Alp Bartu Arıbal (4.), Ali Yılmaz (5.)

Açık kategori: Çınar Şahinoğlu (1.), Tufan Uğur Dalkıç (2.), Eren Erdem (3.), Şerife Elvin Öztaş (4.), Ömer Lütfü Gülfidane (5.)

Makina Hangar’da kurulan masalarda zekâ ve stratejinin ön plana çıktığı organizasyon, 23 Nisan’ın ruhuna uygun şekilde çocukların ve ailelerin yüzündeki gülümsemeyle sona erdi.