Kartal’da Atatürk Sevgisi Doğayla Buluştu

Kartal Belediyesi ve Ekolojik Takip Derneği iş birliğiyle, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde anlamlı bir çevre etkinliği gerçekleştirildi. “Bir Tohum Bin Nefes” kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Atatürk’ün anısına doğaya 1938 tohum topu bırakıldı.

Yakacık Dolayoba Caddesi’nde ormanlık alana yakın ağaçsız bölgede gerçekleştirilen etkinliğe; Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kıraç, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, Kartal Belediye Başkan Vekili Olcay Özgön, Başkan Yardımcıları, Ekolojik Takip Derneği Başkanı Funda Kaba, siyasi parti temsilcileri, Kartallı çocuklar ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, doğanın yeniden canlanmasına katkı sağlamak ve gelecek kuşaklara yeşil bir miras bırakmak amacıyla, hazırlanan tohum toplarını toprakla buluşturdu. Etkinlikte çocuklar da büyük bir heyecanla yer aldı.

Ekolojik Takip Derneği Başkanı Funda Kaba, yaptığı konuşmada Atatürk’ün doğa sevgisine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına doğayla yeniden buluşmak için bir aradayız. Bugün, onun yeşile ve çevreye olan duyarlılığını yaşatmak amacıyla 1938 tohum topunu toprakla buluşturduk. Bir tohum bin nefes, sonsuz Cumhuriyet.”

Kartal Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen etkinlik, hem Atatürk’ün anısını yaşatmak hem de çevre bilincini güçlendirmek açısından anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

