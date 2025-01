Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan, Antalya Dostlar Grubu ile buluştu

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Dostlar Grubu’nun geleneksel aylık toplantısına katıldı ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Kotan buluşmada, gerçekleştirdikleri projeleri ve gelecek planlarını anlattı.

Katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerini her fırsatta dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya Dostlar Grubu ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Toplumun her kesiminin görüş ve önerilerine değer verdiklerini belirten Başkan Kotan, “Her bireyin fikri bizim için kıymetli” dedi. Başkan Kotan, göreve geldikleri günden itibaren demokratik bir yönetim anlayışı benimsediklerini ifade etti.

YALNIZCA BİR SLOGAN DEĞİL

Antalya’daki tüm sivil toplum örgütleriyle görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydeden Başkan Kotan, “Adaylık sürecimizden bu yana söyledik. Ancak bunu yalnızca bir slogan olarak ifade etmedik, bu anlayışın altını demokratik yapılarla doldurmaya özen gösterdik. Örneğin, Muhtarlar Meclisi’ni kurduk ve yakında mahalle toplantılarına başlayacağız. Bunun yanı sıra esnaf ziyaretleri yapıyor, halkla birebir temas kurarak sahada olmaya özen gösteriyoruz” dedi. Buluşmadan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kotan, “Ayrıca, sizler gibi değerli insanlardan oluşan sivil toplum örgütlerinin davetlerine katılmak ya da makamımızda bir araya gelerek sohbet etmek bizim için çok önemli. Bugün de burada bulunarak bir kez daha bu iş birliğini güçlendirme şansı bulduk. Davetiniz için tekrar teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

BAŞKAN KOTAN: “TOPLUMLA İÇ İÇE OLANLAR HER ZAMAN BAŞARILI OLUR”

Yerel seçimlerin ardından geçen sürede Konyaaltı’nda gerçekleştirdikleri çalışmaları grupla paylaşan ve görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu belirten Kotan, “Göreve geldiğimiz bir yıllık süreçte Konyaaltı’nda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Görüşleriniz bizim için çok değerli. Önümüzdeki 4 yıl içinde önerilerinizi değerlendirip süreci daha da iyi bir şekilde yönetmeye çalışacağız. Çünkü bizim için her bireyin, her kesimin fikri kıymetlidir.” dedi. Sivil toplum örgütleriyle birebir görüşmelerin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Kotan sözlerine şöyle devam etti; “Her şeyi bizim görmemiz ve bilmemiz mümkün değil. Ancak toplumun içinde olan insanlar, her detayı daha iyi görebiliyor. Toplumla iç içe olanlar ve halkın desteğini alanlar her zaman daha başarılı olur. Bu düşünceyle 20 yıldır çalışıyorum ve bu anlayışı sürdürmeye devam edeceğim”

HAYATPARK ANISI

Toplumla iç içe olmanın ve halkın desteğini almanın önemine bir de anısıyla örneklendiren Başkan Kotan, “Geçtiğimiz günlerde HayatPark’a gittim. Orada çocuklarla bir araya geldim. Bana, ‘Cem Kotan, senden bir talebimiz var. Salıncaklarımız yetmiyor’ dediler. Bu onlar için çok önemli bir konu. Seçim döneminde onları dinlediğimi, bu tür taleplere önem vereceğimi söylemiştim. Şimdi bu talepler doğrultusunda yeni salıncaklar yapılacak. Ancak şunu belirtmek isterim ki, eğer sahada olmasaydık, bu talep ya çok daha geç yerine gelecekti ya da hiç fark edilmeyecekti. Kurumsal süreçlerin doğası gereği bazı işler uzun zaman alabiliyor. İşte bu yüzden benim ve ekibimin sahada olması büyük önem taşıyor” dedi.

KOTAN’A TEŞEKKÜR

Öte yandan toplantıda konuşan Antalya Dostlar Grubu Başkanı Sedat Belen, birliktelik vurgusu yaptı ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan’ın toplantıya davetlerini kırmayarak katılımından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Belen, “Antalya’mız için birlikte ne yapabiliriz bu çok önemli. Başkanlarımızla sürekli istişarelerde bulunarak, toplantılar yaparak bunları konuşuyoruz. Cem Kotan Başkanımız, Konyaaltı’na dinamizm getirdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren çalışmalarını takip ediyoruz. Sivil toplum örgütlerine gösterdiği ilgiden memnuniyetle bahsedebilirim. Başkanımıza, bugün bizlerle olduğu için Antalya Dostlar Grubu olarak teşekkür ediyoruz” dedi.