Konyaaltı'nda aynı günde 2 farklı etkinlik

Konyaaltı Belediyesi 13 Haziran Cuma günü, vatandaşları iki farklı noktada kültür-sanat etkinliklerinde buluşturacak.

Konyaaltı Belediyesi, 7’den 70’e her yaştan vatandaş için kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. 13 Haziran Cuma günü iki farklı noktada iki ayrı etkinlik planlayan Konyaaltı Belediyesi, saat 14.00’te Pınar Tokel’in katılımıyla ‘Anlıyorum Ama Konuşamıyorum’ konulu stand-up etkinliğiyle Bilim-Kültür-Sanat Buluşmaları’nın 3’üncüsünü, saat 15.00’te ise Konyaaltı Belediyesi Sanat ve Müzik Akademisi’nin hazırladığı ‘Alice ve Harika Serüveni’ adlı çocuk ve gençlik tiyatro oyununu halkla buluşturacak. Öte yandan Bilim-Kültür-Sanat Buluşmaları’nın 3’üncüsü Konyaaltı Belediyesi Ana Hizmet Binası Feslikan Salonu’nda; Alice ve Harika Serüveni adlı tiyatro oyunu ise Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.