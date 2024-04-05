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Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, mazbatasını aldı

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, mazbatasını aldı
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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre Küçükçekmece’de belediye başkanlığını mevcut başkan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Kemal Çebi kazandı. Yüzde 50,19 oy alarak yeniden Belediye Başkanı seçilen Kemal Çebi, mazbatasını törenle aldı.

Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleşen törende Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, parti meclis üyelerine de mazbatalarını teslim etti. Törene; CHP Parti meclis üyeleri ve ilçe sakinleri katıldı.

“YENİDEN ÖNEMLİ BİR SORUMLULUK YÜKLENDİ”

Törende konuşan Çebi, “Küçükçekmeceli hemşerilerime bana 2'nci kez bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Seçimin ülkemize, milletimize, ilçemize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu bir demokrasi yarışıydı. Herkes tarafından bu demokrasi şöleninin kabullenilmesi, seçilmemiz büyük mutluluk. Mutluyuz, Türkiye genelinde sosyal demokratlar olarak seçim başarımız var. Yeniden önemli bir sorumluluk yüklendi. Bu sorumluluğu yeniden taşıyacağız. Parti ayırmaksızın seçilmiş tüm belediye başkanlarını tebrik ediyorum” dedi.

"İLÇE BELEDİYELERİ SOSYAL BELEDİYECİLİK ÜZERİNE KURGULANMALIDIR”

Çebi, şöyle devam etti:

“Küçükçekmece’de doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Artık belediyeler çok büyük projeler vaat etmemeli. Tüneller, köprüler yapacağız dememeleri lazım. İlçe belediyeleri sosyal belediyecilik üzerine kurgulanmalıdır. Sosyal belediyeciliğimizi daha da geliştirerek, kentte barışın sağlanması, kentte adalet, eşitliğin sağlanması çok önemli. Bütün bunları 5 yıllık süreçte yaptık, ikinci dönemde de geliştirmeye çalışacağız. Sosyal belediyecilik, edebiyat, kültür, sanat… Bütün bunlara önem verdik. Gençlerle, çocuklarla, kadınlarla emekliler ve işsizlerle ilgili yeni projeler hazırladık. Küçükçekmece çok değerli bir yaşam merkezi. Bu yaşam merkezimizdeki insanların refahını daha da yukarıya taşıyarak, burada yaşadıkları için mutluluk oranlarını artırmayı planlıyoruz."

Etiketler küçükçekmece Küçükçekmece Belediyesi kemal çebi
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