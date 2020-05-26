Liderler bayram buluşmasında Murat Ongun'un kitabını konuştu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Basın Sözcüsü Murat Ongun kısa bir süre önce Karanlık Hikaye adlı bir kitap çıkarmıştı.

İşte bu kitap bugün liderlerin bayram masasındaydı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Sözcüsü Murat Ongun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evine yaptığı bayramlaşma ziyaretinde, Akşener'e Karanlık Hikaye adlı kitabını hediye etti.

Bayram sofrasındaki 3 başkan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu uzun uzun Murat Ongun'un çıkardığı Karanlık Hikaye adlı kitap üzerine konuştu.

Ziyarette, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.

O anlar da objektilere böyle yansıdı.

Murat Ongun'dan sürükleyici bir roman: Karanlık Hikaye