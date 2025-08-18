Manisa Büyükşehir İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yanında

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara desteğini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri’yle vatandaşların yanında oluyor. 65 yaş üzeri kişilere ve dezavantajlı bireylere ücretsiz psikolog, hemşirelik, fizyoterapist, diyetisyen, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile ihtiyaçlarına çözüm oluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Evde bakım hizmetleriyle vatandaşların yaşadıkları zorlu süreçlerinde yanında olarak sağlık ve kişisel bakım alanlarında destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmetine başvuran vatandaşlar ile iletişime geçerek alacakları hizmet ile ilgili olarak planlama yapıyor, destek sağlıyor.

“Lütfen ihtiyacı olan komşularınızı bize bildirin, destek olalım”

‘Hiç kimse yoksa biz varız’ diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olacaklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Evde bakım hizmetlerimizle sağlık kontrolünden, hastaneye ulaşıma ve kişisel bakımlarına kadar ihtiyaç duydukları her alanda vatandaşlarımıza destek oluyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda sık sık ziyaret ederek diğer ihtiyaçlarını ve hatırlarını soruyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Lütfen ihtiyacı olan komşularınızı bize bildirin, destek olalım” ifadelerini kullandı.

“Yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek evde bakım hizmetini anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Aydın, “Psikolog, hemşirelik, fizyoterapi, diyetisyen ve kuaför hizmeti olmak üzere Manisalı hemşerilerimizin evde bakım hizmetlerinde yanlarındayız. Başvuru yapan vatandaşlarımıza bir planlama yapılıyor. Bu planlama ile düzenli olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin şunu bilmesini istiyoruz; yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun çok önem verdiği bu hizmetle, dezavantajlı vatandaşlarımızın hizmet alması noktasında bizler var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Çocuklarını kazanmak isteyen aileler başvursun”

DEBH (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) bulunan çocukları Yağız ve Çınar Daldal için psikolog desteği alan Çile Daldal, ilk etapta yaptığı başvurusunun sonuçsuz kalacağını düşündüğünü söyledi. Anne Daldal, “10 dakika içinde geri döndüklerinde çok şaşırmıştım. İki çocuğum için kısa sürede çok iyi ilerledik. Açıkçası iyi ki böyle bir talep oluşturmuşum. Umarım çocuklarımla daha iyiye ilerleriz. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya da bu imkanı bize sağladıkları için çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz” diyerek duygularını ifade etti.

“Bu hizmeti çıkarandan, yapandan Allah razı olsun”

Ayağından geçirdiği ameliyat sonrası desteğe ihtiyaç duyan Kemal Nazmi Uzun ise, “Bu hizmetleri çıkarandan, yapandan Allah razı olsun. Her hafta 3-4 sefer gelip pansumanlarımı yapıyorlar, şekerimi ve tansiyonumu ölçüyorlar, ilaçlarımızı kontrol ediyorlar, ne yiyip içtiğimizi kontrol ediyorlar, sağlığımızla ilgileniyorlar, ambulansla getirip götürüyorlar, hemşirelerimiz devamlı yanımızdalar. Allahtan daha ne isteyelim ki. Bu hizmeti sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

“Diyetisyen ile veremediğim kiloları verdim”

Diyetisyen kontrolünde 2 ayda 9 kilo verdiğini söyleyen Nurten Uçar, “10 yıl önce guatr ameliyatı geçirdim. Nodüllerim alındı, her gün ilaç kullanıyorum. Bir ara kilo almıştım, zayıflamak istedim başaramadım. Guatrdan ameliyat olanların daha zor kilo verdiğini duydum. Kilo veremeyince diyeti bıraktım. Daha sonra, Büyükşehir Belediyemizin, rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımızın başlattığı ve Besim Dutlulu Başkanımızın devam ettirdiği bu projeyi öğrendim. 2 aydır diyetisyen gözetiminde, diyetime devam ediyorum. Çok memnunum. 79 kiloyla başladım şu anda 9 kilo verdim. Bu kadar kilo vereceğimi tahmin etmiyordum. Diyetisyenime, rahmetli belediye başkanımız Ferdi Zeyrek’e, Besim Dutlulu’ya bu projeden dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle projelerin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.