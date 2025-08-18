  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yanında

Manisa Büyükşehir İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yanında

Manisa Büyükşehir İhtiyaç Sahibi Vatandaşların Yanında
Güncelleme:

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara desteğini aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri’yle vatandaşların yanında oluyor. 65 yaş üzeri kişilere ve dezavantajlı bireylere ücretsiz psikolog, hemşirelik, fizyoterapist, diyetisyen, kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile ihtiyaçlarına çözüm oluyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara destek olmaya devam ediyor. Evde bakım hizmetleriyle vatandaşların yaşadıkları zorlu süreçlerinde yanında olarak sağlık ve kişisel bakım alanlarında destek olan Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, evde bakım hizmetine başvuran vatandaşlar ile iletişime geçerek alacakları hizmet ile ilgili olarak planlama yapıyor, destek sağlıyor.

“Lütfen ihtiyacı olan komşularınızı bize bildirin, destek olalım”

‘Hiç kimse yoksa biz varız’ diyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olacaklarının altını çizen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Evde bakım hizmetlerimizle sağlık kontrolünden, hastaneye ulaşıma ve kişisel bakımlarına kadar ihtiyaç duydukları her alanda vatandaşlarımıza destek oluyor, hayatlarını kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda sık sık ziyaret ederek diğer ihtiyaçlarını ve hatırlarını soruyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Lütfen ihtiyacı olan komşularınızı bize bildirin, destek olalım” ifadelerini kullandı.

“Yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız”

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirterek evde bakım hizmetini anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Ahmet Aydın, “Psikolog, hemşirelik, fizyoterapi, diyetisyen ve kuaför hizmeti olmak üzere Manisalı hemşerilerimizin evde bakım hizmetlerinde yanlarındayız. Başvuru yapan vatandaşlarımıza bir planlama yapılıyor. Bu planlama ile düzenli olarak yanlarında olmaya devam ediyoruz. Hemşerilerimizin şunu bilmesini istiyoruz; yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun çok önem verdiği bu hizmetle, dezavantajlı vatandaşlarımızın hizmet alması noktasında bizler var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Çocuklarını kazanmak isteyen aileler başvursun”

DEBH (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) bulunan çocukları Yağız ve Çınar Daldal için psikolog desteği alan Çile Daldal, ilk etapta yaptığı başvurusunun sonuçsuz kalacağını düşündüğünü söyledi. Anne Daldal, “10 dakika içinde geri döndüklerinde çok şaşırmıştım. İki çocuğum için kısa sürede çok iyi ilerledik. Açıkçası iyi ki böyle bir talep oluşturmuşum. Umarım çocuklarımla daha iyiye ilerleriz. Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu’ya da bu imkanı bize sağladıkları için çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz” diyerek duygularını ifade etti.

“Bu hizmeti çıkarandan, yapandan Allah razı olsun”

Ayağından geçirdiği ameliyat sonrası desteğe ihtiyaç duyan Kemal Nazmi Uzun ise, “Bu hizmetleri çıkarandan, yapandan Allah razı olsun. Her hafta 3-4 sefer gelip pansumanlarımı yapıyorlar, şekerimi ve tansiyonumu ölçüyorlar, ilaçlarımızı kontrol ediyorlar, ne yiyip içtiğimizi kontrol ediyorlar, sağlığımızla ilgileniyorlar, ambulansla getirip götürüyorlar, hemşirelerimiz devamlı yanımızdalar. Allahtan daha ne isteyelim ki. Bu hizmeti sağlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun” dedi.

“Diyetisyen ile veremediğim kiloları verdim”

Diyetisyen kontrolünde 2 ayda 9 kilo verdiğini söyleyen Nurten Uçar, “10 yıl önce guatr ameliyatı geçirdim. Nodüllerim alındı, her gün ilaç kullanıyorum. Bir ara kilo almıştım, zayıflamak istedim başaramadım. Guatrdan ameliyat olanların daha zor kilo verdiğini duydum. Kilo veremeyince diyeti bıraktım. Daha sonra, Büyükşehir Belediyemizin, rahmetli Ferdi Zeyrek Başkanımızın başlattığı ve Besim Dutlulu Başkanımızın devam ettirdiği bu projeyi öğrendim. 2 aydır diyetisyen gözetiminde, diyetime devam ediyorum. Çok memnunum. 79 kiloyla başladım şu anda 9 kilo verdim. Bu kadar kilo vereceğimi tahmin etmiyordum. Diyetisyenime, rahmetli belediye başkanımız Ferdi Zeyrek’e, Besim Dutlulu’ya bu projeden dolayı çok teşekkür ediyorum. Böyle projelerin devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

text-ad
Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı Hakkari Yüksekova'da Türkiye'nin en lezzetli mesaisi başladı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı İslam Memiş, altını olanları ve altın alacakları uyardı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Cem Küçük İBB operasyonlarının uzanacağı yeni belediyeleri açıkladı Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu Türkiye'nin en yoksul ve zenginlerinin yaşadıkları iller belli oldu İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Kılıçdaroğlu hakkında şoke eden ifadeler: ''Bana kaybedersem kaybedeyim dedi'' Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Miras davaları devam eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan sürpriz karar Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Kadın seçmenlerin ardından genç seçmenlerle yapılan seçim anketinin sonuçları da belli oldu Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı Yoğun bakıma kaldırılan Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen'in sağlık durumu açıklandı ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti ''İmamoğlu 2'nci Erdoğan'dır'' demişti... Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı adayını ilan etti
Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Survivor'un güzel yarışmacısı aracıyla uçurumdan yuvarlandı! Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Polis kontrolünde alkol içmediği halde alkollü çıkmıştı... Nedeni belli oldu! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Liseli genç kız evinde ölü bulundu, katil zanlısı akrabası çıktı! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! Bu seçim anketi olay olacak: Artık AK Parti 2'nci, MHP ise 6'ncı parti! AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları açıklandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda ölü ve yaralı var Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu Çok sayıda ilimizde yağmur bekleniyor... İşye haftanın hava durumu raporu 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! 50 yaşına merdiven dayayan ünlü şarkıcının kendisi bile artık aynada kendini tanıyamıyor! Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'in 300 bin TL'lik şaşırtmalı sorusu olay oldu Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz! Konut fiyatlarındaki değişim belli oldu: İşte konut fiyatların en çok ve en az arttığı illerimiz!