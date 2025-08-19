Manisa Büyükşehir Salihli’de Yolu Olması Gereken Yere Taşıdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü, Salihli Hacıbektaşlı Mahallesi’nde vatandaşların arsaları üzerinden geçen yolu olması gereken yerine taşıdı. Taşınan yolda konforlu ve güvenli ulaşım için çift kat emisyonlu statik kaplama yol çalışması başlatıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Salihli Hacıbektaşlı Mahallesi’nde vatandaşların arazilerinden geçen yol, gerçek yerine taşındı. Taşınan yolda çift kat emisyonlu statik kaplama çalışması başlatıldı. Etap etap tamamlanacak yol, vatandaşlara daha rahat ve konforlu bir ulaşım sağlayacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Şantiyeler Koordinatörü Fatih Nakışçı, çift kat statik kaplama çalışması yapılan yolun en kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Başkan Dutlulu’ya Teşekkürler…

Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, “Vatandaşımızın ulaşım konforunu biraz daha artırmak için yolu gerçek yerine taşıyoruz. Önceki kullanılan yol vatandaşların imar parselleri üzerinden geçiyordu, dolayısıyla bu hususu da düzeltmiş olduk. Bu vesile ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya bir kez daha teşekkür ederim” dedi.



Yapılan yol çalışmasından memnuniyetini dile getiren Hacıbektaşlı Mahalle Muhtarı Ali Ergün, “Mahallemiz parselasyona girdiğinden dolayı yeni yolumuzun açılması için müracaatımızı yaptık. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Salihli Belediye Başkanımıza ve çalışan ekibimize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yolumuz bitti sayılır, yeni yolumuzu açıyorlar. Bütün mahallemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yol Çalışmalarımız Devam Edecek”

Salihli’de yürütülen çalışmanın yanı sıra il genelinde çeşitli noktalarda asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Asfalt çalışmalarını öncelikli konularımız arasına aldık. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli sağlamaları için asfalt çalışmalarımız planlanan program doğrultusunda devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.