  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Manisa Büyükşehir ''Tek Dam'' projesini üreticilere anlatmaya devam ediyor

Manisa Büyükşehir ''Tek Dam'' projesini üreticilere anlatmaya devam ediyor

Manisa Büyükşehir ''Tek Dam'' projesini üreticilere anlatmaya devam ediyor
Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği “Tek Dam” projesini üreticilere tanıtmaya devam ediyor. Bu yenilikçi girişim, süt hayvanı yetiştiriciliğinde verimliliği artırmayı, üreticilerin yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve bölgesel üretimin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, süt hayvanı yetiştiricilerinin bir araya gelerek kontrollü üretim yapmaları ve hayvancılık süreçlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm bulunması hedefleniyor. Ayrıca, kooperatifleşme ve eğitim desteğiyle üreticilerin gelirlerinin artırılması ve ekonomiye katkı sağlanması planlanıyor. Projenin bir diğer önemli amacı ise evlerin altında sağlıksız ortamlarda yapılan hayvan yetiştiriciliğinin önüne geçmek, hijyen koşullarını sağlamak ve tüketicilere ari işletme süt kalitesinde süt ve süt ürünleri sunmak.
 
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gölmarmara, Salihli ve Sarıgöl ilçelerinin ardından, Alaşehir’in Uluderbent Mahallesi'nde düzenlenen toplantılarda, üreticilerin yaşadığı sorunlar, artan yem fiyatları ve düşük süt fiyatlarından kaynaklanan maddi kayıplar gibi zorluklar ele alındı. Ayrıca, “Tek Dam” projesinin detayları paylaşılarak öneriler değerlendirildi. Uluderbent Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, meclis üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Yercan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, kooperatif üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve hayvan yetiştiricileri katıldı.

 Ortak Çözümler Üreteceğiz

Prof. Dr. Yusuf Kurucu, Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmayı desteklemek için “Tek Dam” projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Amacımız, süt üreticilerimizi bir araya getirerek daha hijyenik, verimli ve sürdürülebilir bir üretim sağlamak. Bu proje ile üreticilerimiz kooperatifleşme ve eğitim desteği alarak gelirlerini artıracak, tüketicilere daha kaliteli süt ve süt ürünleri sunulacak. Ayrıca, bir araya gelerek, yüksek yem maliyetleri ve düşük süt fiyatları gibi sorunlara ortak çözümler üreteceğiz” dedi.
 
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise “Bu proje, üreticilerimizin daha sağlıklı ve modern koşullarda üretim yapmasını sağlayacak önemli bir adım. Alaşehir olarak bu dönüşümü destekliyor, üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek’e bu değerli proje için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü tatil adasında köpek balığı faciası Ünlü tatil adasında köpek balığı faciası Kartalkaya faciası anketinde vatandaşın ''istifa etmeli'' dediği isim belli oldu Kartalkaya faciası anketinde vatandaşın ''istifa etmeli'' dediği isim belli oldu Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumu açıklandı Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in sağlık durumu açıklandı İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek İstanbul'da 22 ilçe karanlığa gömülecek Sedat Peker uzun süredir süren sessizliğini bozdu; Türkiye'ye dönecek mi ? Sedat Peker uzun süredir süren sessizliğini bozdu; Türkiye'ye dönecek mi ? Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinin sonuçları açıklandı Ekrem İmamoğlu mu, Mansur Yavaş mı anketinin sonuçları açıklandı Kar esareti başlıyor: Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! Kar esareti başlıyor: Bugün başlayacak, hafta sonuna kadar sürecek! AK Parti'den asgari ücrete, memura ve emekliye ara zam için yeni açıklama AK Parti'den asgari ücrete, memura ve emekliye ara zam için yeni açıklama İsmail Türüt, Lvbel C5'in Hav Hav Hav'ı için hakaret olup yağdı! İsmail Türüt, Lvbel C5'in Hav Hav Hav'ı için hakaret olup yağdı! TCMB'nin konut fiyat endeksinde uzun süre sonra bir ilk! TCMB'nin konut fiyat endeksinde uzun süre sonra bir ilk!
Bugün de ''günaydın'' diyemedik: 21 yaşındaki genç kadın eski nişanlısı tarafından katledildi Bugün de ''günaydın'' diyemedik: 21 yaşındaki genç kadın eski nişanlısı tarafından katledildi Türkiye'deki 239 yıllık bu evin bir eşi benzeri daha yok! Türkiye'deki 239 yıllık bu evin bir eşi benzeri daha yok! İstanbul'da korkunç kaza: Ünlü iş insanı yaralandı, şoförü öldü İstanbul'da korkunç kaza: Ünlü iş insanı yaralandı, şoförü öldü Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler! Soğuk suyla ıslatıp, hortumla dövdü! Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler! Soğuk suyla ıslatıp, hortumla dövdü! KYK yurdunda korkunç ölüm! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti! KYK yurdunda korkunç ölüm! 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti! Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Ana Haber spikeri oldu Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu Ana Haber spikeri oldu Otomotiv devi 237 bin aracını geri çağırdı: Hava yastıklarında arıza var! Otomotiv devi 237 bin aracını geri çağırdı: Hava yastıklarında arıza var! AK Parti'nin erken seçim teklifine CHP'den ilk yanıt AK Parti'nin erken seçim teklifine CHP'den ilk yanıt Cem Küçük'ten canlı yayına damgasını vuran Erdoğan - İmamoğlu açıklaması Cem Küçük'ten canlı yayına damgasını vuran Erdoğan - İmamoğlu açıklaması Piyasanın 2 devinden altın fiyatları için ''benzer'' tahmin! Piyasanın 2 devinden altın fiyatları için ''benzer'' tahmin!