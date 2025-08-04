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Manisa Büyükşehir’den Ahmetli’de Kaldırım İşgallerine Denetim

Manisa Büyükşehir’den Ahmetli’de Kaldırım İşgallerine Denetim
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ahmetli ilçesinde kaldırım işgallerine yönelik denetim uygulaması gerçekleştirdi.

Yaya güvenliğini ve kamuya ait alanların amacına uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla yapılan uygulamada, kaldırımları işgal eden motosikletler kaldırılırken işgalde bulunan işletmelere de gerekli uyarılar yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde, esnafın ve vatandaşların hassasiyetleri gözetilerek, kaldırımların vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi sağlandı. Denetimlere; Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra Trafik Zabıta ekipleri ve Ahmetli Belediyesi Zabıta Amirliği personeli de katılarak destek verdi.
 
Yaya güvenliği ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için kaldırım işgalleriyle mücadele çalışmalarının kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Besim Dutlulu
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