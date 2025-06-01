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Manisa Büyükşehir'den kaldırım işgaline denetim

Manisa Büyükşehir'den kaldırım işgaline denetim
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Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların kaldırımlarda rahat bir şekilde yürüyebilmeleri için denetimlerini sürdürüyor. Trafik Zabıtası ekipleri tarafından kaldırımlarda ve sevgi yollarında yapılan denetimlerde motosiklet sürücülerine uyarılarda bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıtası ekipleri, yaptıkları denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler, yaya kaldırımlarının yayalara uygun kullanımı,  motorlu araçların yaya yollarını işgal etmesini önlemek amacıyla Şehzadeler ilçesinde denetimlerde bulundu. Vatandaşların, yaya kaldırımlarını ve sevgi yollarını güvenle kullanmalarına yönelik yapılan denetimlerde, kaldırımlara ve sevgi yollarında görülen motosikletlerin sürücüleri uyarıldı. Kaldırımların ve sevgi yollarının, motorlu taşıtların kullanımına kapalı olduğunu hatırlatan Trafik Zabıtası ekipleri, sürücülere trafik yollarını kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

“Denetimler Tüm Hızıyla Sürecek”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Trafik Zabıta ekiplerinin denetimlerine hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen talepleri dikkatle değerlendiriyor. Karşılaşılan olumsuz durumlarda gerekli uyarılar yapılıyor, gerektiğinde ise ilgili kanun maddelerine göre cezai işlem uygulanıyor. Kaldırımlarda yayaların güvenliği için denetimler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdürülecek” diye konuştu.

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Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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