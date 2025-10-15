  1. Anasayfa
  Manisa Büyükşehir'in 2 milyar TL'lik dev altyapı projesinde ilk kepçe vuruldu

Güncelleme:

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarihinin en büyük altyapı yatırımı olan 2 milyar liralık Muradiye altyapı projesine ilk kepçe vuruldu. Dev projenin başlangıcını yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ''Zor kısmı geride bıraktık, şimdi en zorlu ama en güzel aşamaya başlıyoruz. Bu proje tamamlandığında Muradiye bambaşka bir çehreye kavuşacak. Yıllardır unutulan Muradiye artık unutulmayacak; hak ettiği değeri görecek'' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan ve tarihin en büyük altyapı yatırımı olan Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi’nin altyapı projesinde ilk kepçe vuruldu. Projenin başlangıç törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, MASKİ Genel Müdürü Bülent Çamur, Genel Müdür Yardımcıları Bircan Kaynak ve Doç. Dr. Özgür Avşar, daire başkanları, meclis üyeleri, yüklenici firma temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

146,5 Kilometrelik Dev Altyapı Ağı

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Dünya Bankası kredisiyle hayata geçirilen proje kapsamında Muradiye Mahallesi’nde toplam 146,5 kilometrelik altyapı hattı çalışması yapılacak. Proje kapsamında 65 kilometre içme suyu hattı, 65 kilometre kanalizasyon hattı, 10 kilometre yağmur suyu hattı ve 6,5 kilometre ilave içme suyu hattı inşa edilecek. Ayrıca 2 bin 500 branşman bağlantısı yenilenecek, 500 yağmur suyu ızgarası monte edilecek ve 10 bin tonluk içme suyu deposu inşa edilecek. Proje kapsamında modern bir atık su arıtma tesisi de kurulacak.

Başkan Dutlulu: “Unutulmuş Muradiye artık unutulmayacak”

Yatırım projesinin hayırlı olması temennisinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Zor bir süreci geride bıraktık, şimdi en zorlu ama en heyecan verici aşamaya geçiyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Muradiye bambaşka bir kimliğe kavuşacak. Yıllarca unutulan Muradiye artık unutulmayacak; hak ettiği değere ulaşacak. Muradiye, Manisa’nın en gözde, en yaşanabilir bölgesi olmalı. Biz de bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Allah utandırmasın. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı biz üstleneceğiz; üstyapı çalışmalarını da Yunusemre Belediyemizle el birliğiyle hayata geçireceğiz. Ayrıca bölgemize kazandıracağımız geniş yeşil alanlar, Muradiye’ye nefes aldıracak. Bu da beni ayrıca çok mutlu ediyor” diye konuştu.

