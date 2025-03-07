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Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler

Manisa'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler
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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 8 Mart günü; ''Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta: Kadınların Yolculuğu” paneli, “Hikayesinde Senden Bahsetti” isimli tiyatro oyunu, sergiler, kadın dayanışmasının sokağa taşınacağı “Kadınlar yürüyor gece aydınlanıyor” temalı gece yürüyüşü düzenlenecek.

Kadın Oyunları Festivali kapsamında 8 Mart akşamı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Uğur Mumcu Sahnesi’nde bir kadının sanat ve edebiyat aracılığıyla kendini keşfetme yolculuğunu konu alan “Hikayesinde Senden Bahsetti” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Kadınlık deneyimi, toplumsal roller ve bireysel özgürlük üzerine düşündürücü bir anlatım sunan oyun, izleyicileri derin bir iç yolculuğa davet edecek. Kültür Merkezi’ndeki, “Hayatın İçinde Kadın” Fotoğraf Sergisi ve “Kadının Rengi” Resim Sergisi ziyaretçilerini ağırlayacak.

“Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta: Kadınların Yolculuğu”

8 Mart Cumartesi saat 20.30’da Kültür Merkezi Lale Salonu’nda; kadınların sanat, siyaset, iş hayatı ve toplumsal mücadelelerindeki yerini vurgulayan “Sanatta, Siyasette, İşte, Hayatta: Kadınların Yolculuğu” paneli gerçekleştirilecek. Gazeteci Seda Selek’in moderatörlüğündeki panelde, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Milletvekili Asu Kaya, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gazeteci Ayşen Şahin konuşmacı olarak yer alacak. Panel sonrası, saat 22.00’de Kültür Merkezi önünden başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sona erecek “Kadınlar Yürüyor, Gece Aydınlanıyor” gece yürüyüşü ile kadınlar, eşitlik ve özgürlük taleplerini güçlü bir şekilde dile getirecek.

Etiketler manisa manisa büyükşehir belediyesi Ferdi Zeyrek
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