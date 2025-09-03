Manisa'da Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Öncesinde Kırtasiyeler ve Okul Ürünleri Denetlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde okul öncesi çocukların sağlığı ve güvenliği gözetilerek Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerindeki kırtasiyelerde denetim gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocukların sağlıklı ve güvenli bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla denetimlerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin birlikte yaptığı denetimlerde; defter, kalem, silgi, boya gibi okul ürünlerinin standartlara uygunluğu kontrol edildi. Özellikle kimyasal madde içerebilecek ürünler ve çocuk sağlığını tehdit edebilecek yasaklı materyaller detaylı bir şekilde incelendi.



Denetimler sırasında, kontrollü satılması gereken ürünler hakkında işletme sahiplerine uyarılarda bulunuldu, bilgilendirme yapılırken, çocukların sağlığını riske atabilecek ürünlerin satışını yapan işletmelere ise gerekli idari yaptırım uygulandı.