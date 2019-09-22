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  4. 22 Eylül 2019 14:23

Mansur Başkan "Ankara Bisiklet Turu"nun açılışını yapacak

“Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında Başkent’te düzenlenen etkinlikler 22 Eylül Pazar günü de devam edecek. Mansur Yavaş "Büyük Ankara Bisiklet Turu"nun açılışını gerçekleştirecek.

Mansur Başkan Ankara Bisiklet Turunun açılışını yapacak
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Konserlerden sinema gösterilerine, yürüyüşten bisiklet sürüşüne kadar 10.00-19.30 saatleri arasında Kuğulu Park ve Aşkaabat Caddesi’nde (Bahçelievler 7. Cadde) gün boyu çeşitli aktiviteler düzenlenecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 22 Eylül Pazar günü (bugün) saat 11.00’da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda “Büyük Ankara Bisiklet Turu”nun açılış startını verecek.

Etkinlikler kapsamında Başkan Yavaş saat 18.00’da Tunalı Hilmi Caddesi’nde düzenlenecek yürüyüşe, saat 19.30’da da Anıtpark’ta sanatçı Haluk Levent’in konserine katılacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anıtpark’ta düzenlenecek konser öncesi “Ulaşım Reformu”nu açıklayacak.

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