Mansur Yavaş paylaştı: ''Erdoğan imzalı Öcalan'a af teklifi''

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için 2006 yılında pişmanlık hükmünden yararlanabileceği ve altında dönemin Baqşbakan'ı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası olan af tasarısını anlatan bir video paylaştı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir yayında belgeleriyle AK Parti iktidarının 2003, 2006 ve 2013’te Abdullah Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu ifade etmişti.

Yavaş konuşmasında şunları söyledi:

"AKP 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu.

Birisi 2003’te topluma kazandırma kanunu tasarısı ile denediler. Amerikalıların isteği Irak’ı girdikten sonra…

Daha sonra 2006’da Bakanlar Kurulu ile denediler. Bunun bir maddesinde ‘suç işlemek için örgüt kurmak suçunda terör örgütünün yöneticisi hakkında da uygulanabileceği hükmedilmiştir. Ancak bu hükme göre, terör örgütü kurucusu etkin pişmanlık hükmünden bir kez kullanabilecektir.

Evet, altında Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var. Bunun üzerine CHP Milletvekili Orhan Eraslan itiraz ediyor. Sonra geri çektiler.

Tekrar 2013’te bir defa daha geliyor. Bunda da CHP vekilleri şiddetli şekilde itiraz edince, geri çekiliyor.”

ABB Başkanı Yavaş, Twitter'dan yayınladığı bir video ile 2006 yılında Abdullah Öcalan için getirilmek istenen ve pişmanlık hükmünden yararlanabileceği af tasarısını paylaştı.

Videoda CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ve dönemin Adalet Bakanı AK Partili Cemil Çiçek'in sözlerine yer verildi...

Yavaş videoya "Yıl 2006... Teröristbaşına birinci af teşebbüsü." notunu düştü...