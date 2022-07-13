Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ''Yaz Dostum Konserleri'' başladı

Sıcak yaz akşamlarında kendini sahile atan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ''Yaz Dostum Konserleri'' ile eğlenceye doyuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yaz Dostum Konserleri’ Mersinlilerden büyük ilgi görüyor. Mersin’de yaşayan ve tatil için Mersin’e gelen çok sayıda vatandaş, düzenlenen konserlerde doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkarıyorlar.

Kültür Park Fenerbahçe Meydanı Yanı ve Kültür Park Uçak Maketi Önü’nde eş zamanlı olarak düzenlenen konserlerde, toplam 15 sanatçı ve grup sahne alıyor.

Etkinlik takviminin dün akşamki bölümünde Fenerbahçe Meydanı Yanı’nda Serhat Erdem, Uçak Maketi Önü’nde ise Filozof Kedi isimli grup sahne aldı. 7’den 77’ye her yaştan müzikseverin ilgiyle izlediği konserlerde, özellikle gençler, sevilen şarkılarda sanatçılara eşlik ettiler.

“Genç müzisyenlere verilen destek çok önemli”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, pandemi döneminde de benzer bir etkinlik ile yerel sanatçılara çok önemli bir destekte bulunduğunu hatırlatan Nurcan Dal isimli öğretmen “Genç müzisyenlere bu fırsatı verdiği için, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyoruz. Özellikle takipçisiyiz. Pandemi döneminde de gençlere bu fırsatı verdiğinde, onlar çok mutlu oldular. Ben öğretmenim. Bu anlamda, genç müzisyenleri o zor durumda hem müzik anlamında desteklemesi, hem de maddi anlamda gençlere cep harçlığı olarak duyarlı olması biz büyükleri çok mutlu etti. Her türlü müzik olsun, ama bizim gibi orta yaşlıları da düşünsünler. Farklı tarzda müzikler, türküler olabilir. Daha farklı sanatçılarımız da olabilir” diye konuştu.

Düzenlenen konserlerin özellikle gençler için çok eğlenceli olduğunu söyleyen Olcay Bayram isimli vatandaş ise “Vahap Seçer’i sosyal medyadan takip ediyoruz. Tüm çalışmalarını çok beğeniyor ve her türlü destekliyoruz. Mersin’de yaşıyorum, ama ilk defa böyle bir etkinliğe geldim” dedi.

“Mersin çok eğlenceli ve çok güzel”

Sakarya’dan yaz tatili için Mersin’e geldiğini söyleyen Ümmühan Gürbüz ise “Çok güzel, büyük keyifle dinliyorum. Daha önceki konserlere gelemedim, bugün merkeze geldim ve konsere denk geldim. Çok güzel, çok eğleniyorum” ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde insanların evlerinde yeterince kaldığını ve bu tür etkinliklere daha fazla ihtiyaç duyduklarını belirten Nurhak Kekeç isimli Mersinli vatandaş “İnsanlar dışarı çıkmayı özledi. Başkanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnununuz” diye duygularını ifade ederken, tatil için Mersin’e geldiğini söyleyen Birsen Okçu ise “Bence gayet eğlenceli, umarım böyle devam eder. Hatay’dan geldim, orada böyle konserler yok. Daha önceden de gelmiştim, yine konserle karşılaşmıştım ve gayet eğlenceliydi. Umarım hep böyle devam eder. Mersini seviyorum, kendi şehrimmiş gibi hissediyorum. Her açıdan çok güzel bir şehir” diye konuştu.

“Mersin her şeyiyle 10 numara”

Mersin’e daha önce küçük yaşlardayken geldiğini ve Giresun’da yaşadığını aktaran Ümit Hüseyinoğlu isimli genç ise, “Mersin’i çok beğendim. Gerek temizliği, gerek şehir planlaması her şeyiyle 10 numara. Bu benim Mersin’e ikinci gelişim. Küçükken gelmiştim, ama şu an o zamana göre çok büyük fark var. Sahili çok güzel. Çok seviyorum Mersin’i. Bundan sonra da gelmeye devam ederim” dedi.