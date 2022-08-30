Mersinli çocuklar, 30 Ağustos'u ''Zafer Rüzgarı'' yaparak kutladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından düzenlenen ''Zafer Rüzgarı Ahşap Atölyesi'' etkinliği çocukların ve velilerin büyük beğenisini topladı.

Palm City AVM Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ahşap sanatçısı Murat Sönmez, “30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz etkinlikte, çocuklarla güncel konularla ilgili haftanın önemini anlatan ahşaptan objeler yapıp, beraberce boyayıp, rüzgar gülü haline getirip güzel bir etkinlik yapmak istedik” dedi.

Ürünlerin tamamen doğal olduğunu ve sadece ahşap malzemelerin kullanıldığını ifade eden Sönmez “Sağlıklı boyalar kullanarak, çocuklarla beraber zafer rüzgarı yapıyoruz. Beraber yaptığımız objeleri de, çocuklarımız beraberlerinde götürdüler” diye konuştu.

Başka bir şehirde yaşadığını ve gezmek amacı ile geldiği Mersin’de söz konusu etkinliği gördüklerini söyleyen Gülnihal Bozdemir isimli anne, “Çocuklar için güzel vakit geçirme, hafta sonlarını değerlendirmek için güzel bir aktivite olmuş. Gezmek için gelmiştik, etkinliğe dahil olduk. Şehir dışında yaşıyorum, olabildiğince ilgilenmeye çalışıyoruz etkinliklerle” şeklinde konuştu.

Ayşen Yalçın isimli bir başka veli ise etkinlik hakkında, “Alışverişe gelmiştik, etkinlik çok hoşumuza gitti. Geçerken uğradık ve bilgi aldık. Böyle bir etkinlikten çocuğumuz da çok mutlu oldu, biz de veli olarak çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.