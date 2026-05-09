  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Anneler Günü Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Anneler Günü Mesajı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras’tan Anneler Günü Mesajı
Güncelleme:

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 10 Mayıs Anneler Günü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Aras mesajında şu ifadelere yer verdi, “Hayata geldiğimiz ilk andan itibaren dünyayla kurduğumuz ilk bağ, ilk güven halkası ve ilk temas annelerimizle başlıyor. Anne olmak sonsuz bir sabır ve bitip tükenmek bilmeyen bir emek ile yaşamak demek. Anne olmak hayatı hem kendisi hem de çocukları için var edebilmek demek. Anneler Günü bizim için sadece yaptıklarına teşekkür ettiğimiz bir gün değildir ve olmamalıdır.  Annelerin hayatımıza kattığı değeri, kadın emeğinin toplumdaki yerini ve yaşamı ayakta tutan görünmez sorumlulukları hatırlama günüdür.

Bugün milyonlarca kadın; çocuk büyütürken, çalışırken ve bir evi ayakta tutmaya çabalarken hayatın pek çok zorluğuyla aynı anda mücadele ediyor. Hayatın yükü büyüdükçe kadınların omuzlarındaki sorumluluk da artıyor. Buna rağmen kadınlar üretmeye, yaşamı yeniden kurmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyor.

Kadınları yalnızca annelik emeğinin fedakârlıklarıyla tanımlayan bir anlayışla eşit bir gelecek kurulamaz. Kadınların sosyal yaşamda, çalışma hayatında, kent yönetimlerinde ve karar alma mekanizmalarında güçlü ve eşit biçimde yer aldığı ayrımcılık karşıtı bir düzen kurmak hepimizin ortak sorumluluğudur.

Biz de bu anlayışla; kadınların eşit, özgür ve ayrımcılığa maruz bırakılmadığı bir yaşam kurabilmesi için kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda eşitliği güçlendirecek çalışmalar yürütüyoruz. Kadınların hayatın her alanında daha güçlü, eşit ve etkin biçimde yer alabilmesi için kadınlarla birlikte politika üretiyor, birlikte uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadınların güçlendiği kentler, geleceği bambaşka bir eşitlikle var etmenin yolunu inşa ederek umudu yeniden yaratıyorlar.

Bu duygu ve düşüncelerle anne olan, olamayan, bekleyen, yitiren ama yüreğinde hep annelik duygusunu hisseden tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor; başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıymetli annesi Zübeyde Hanım ve şehit anneleri olmak üzere ebediyete uğurladığımız tüm anneleri rahmet ve minnetle anıyorum.”

 

Bu Haberleri Kaçırma...

ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...''
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
''Pes'' dedirten soygun... Forkliftle soyup eşekle kaçmıştı, cezası belli oldu!
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Cenazede ''hakkımı helal etmiyorum'' dedi, ortalık bir anda buz kesti!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı!
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... Emeklilerin ve memurların maaş zammı hesabı değişti! İşte yeni hesaplama... CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi CHP'li Veli Ağbaba'dan 1 milyon Euro'luk iddiaya yanıt verdi Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Güzel oyuncudan Sevdiğim Sensin dizisindeki o sahnelere çok sert tepki Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Her şeyini satıp memleketi Mardin'e yatırım yapan ünlü şarkıcı 178 çeşit ürünle dünyaya açıldı! Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Telefonda taksit limiti değişikliği iddiaları sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! Otomobilin içinde kilitli kalan bebek için saniyelerle yarışıldı, anne sinir krizi geçirdi! TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor TÜVTÜRK'e veda, TURKA'ya merhaba... Araç muayenelerinde yapay zeka ve lazerli dönem başlıyor Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Zehra Güneş özel hayat sessizliğini bozdu: ''Evlendim, boşandım...'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Canlı yayında Özgür Özel'e istifa çağrısı: ''Onurlu bir şekilde görevi bırakmalı'' Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı! Türkiye'nin turizm başkentinde korkutan manzara: Turistler plajdan kaçtı!
20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı 20 kilo birden zayıflayan ünlü şarkıcının değişimi şoke etti: Zayıflama sırrını açıkladı Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Karlar eridi, gölü taştı, karavan ve çadırlar suyun içinde kaldı! Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Eskişehir'de Play-Off maçı olaylı bitti: Stat karıştı, sahadan polis kalkanıyla çıkabildiler Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yapay zeka yalanıyla 700 bin TL’lik vurgun: ''Ben dolandırılmam demeyin, çok profesyoneller!'' Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Yargıtay'dan bu sefer de işverenlerin canını yakacak bir emsal karar Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın cesur leopar kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! ''Kadınsın yapamazsın'' diyenlere inat: Balkonund başladığı işle 10 çocuk büyüttü! Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor Akaryakıtta indirim sevinci kursakta kaldı! Önce 5,58 TL indirimin ardından zam geliyor ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı ABD Savaş Bakanlığı şimdiye kadarki en net UFO görüntülerini yayınladı Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!" Ahmet Çakar’dan milli takımda bahis iddiası: ''İki oyuncu bahis oynadı, Montella istifa dedi!"