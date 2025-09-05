  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Muğla Büyükşehir Gençlere Umut Olmak İçin Çalışıyor

Muğla Büyükşehir Gençlere Umut Olmak İçin Çalışıyor

Muğla Büyükşehir Gençlere Umut Olmak İçin Çalışıyor
Güncelleme:

Muğla Planlama Ajansı ( MUPA) gençlerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini bilimsel verilerle ortaya koymak amacıyla “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” Raporu’nu kamuoyuyla paylaştı.

Rapor, 18–29 yaş arası gençlerin eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan kültürel katılıma kadar karşılaştıkları sorunları ortaya koyarken, gençlerin yarısının mutsuz (%47,8) ve büyük çoğunluğunun geleceğe dair umutsuz (%60,1) olduğunu gösterdi.

Fırsat Eşitsizliğine Karşı Büyükşehir’den Destek

MUPA raporunda, gençlerin eğitim alanında karşılaştığı en büyük sorunun fırsat eşitsizliği (%31,3) olduğu ortaya kondu. Bu noktada Muğla Büyükşehir Belediyesi; öğrencilere 1 TL ulaşım desteği, kırtasiye yardımı ve kütüphane hizmetleri sunarken, etüt salonlarıyla da gençlerin akademik ve kişisel gelişim süreçlerine katkı sağlıyor.

Sosyal ve Kültürel Yaşama Katılım

Raporda, gençlerin sosyal ve kültürel etkinliklere katılım oranının yüzde 20’nin altında kaldığı görülüyor. Katılımın düşük olmasının başlıca nedeni ise ekonomik yetersizlik (yüzde 51,3) olarak öne çıkıyor. Büyükşehir bu kapsamda;  Seydikemer Gençlik Evi ile barınma sorununa çözüm sunarken, Erman Şahin Spor Merkezi de uygun fiyatlı spor olanakları sağlıyor. Ayrıca tamamen ücretsiz olarak hizmet veren Çim Hokeyi Sahası, genç sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına imkân tanıyor.  Büyükşehir Gençlere yönelik hizmetleri daha kapsamlı ve nitelikli şekilde hayata geçirmek amacıyla Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığını da kurdu.  

Rapor Yol Gösteriyor, Çalışmalar Umut Oluyor

MUPA raporu gençlerin sorunlarını görünür kılarken, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları onlara yeni fırsatlar yaratıyor. Eğitimden ulaşıma, spordan kültüre kadar birçok alandaki yatırımlar, gençlerin geleceğe dair umudunu güçlendiriyor.

Tansu Özcan: “Gençler İçin Veri Temelli Politikalar Üreteceğiz”

MUPA Başkanı Tansu Özcan şunları söyledi: “Gençlerin deneyimlerini ve ihtiyaçlarını görünür kılan bu çalışma, yalnızca bir rapor değil; geleceğe dair yol haritasıdır. Bizler, gençlerin sorunlarına çözüm üretmek için hak temelli ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye devam edeceğiz.”

Başkan Aras: “ MUPA Verileri Gençlik Politikalarında Yol Gösterici Olacak”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras,  rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Bu rapor gençlerimizin sesini duymak, ihtiyaçlarını bilimsel verilerle ortaya koymak için  çok kıymetli. MUPA tarafından hazırlanan bu rapor, bundan sonraki süreçte gençlere yönelik projelerimizin şekillenmesinde yol gösterici olacak. Eğitimden istihdama, sosyal yaşamdan spora kadar her alanda gençlerimizin beklentilerini dikkate alarak yeni adımlar atacağız. Bu raporun ışığında, onların geleceğe umutla bakmalarını sağlayacak çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

text-ad
Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! ''Ben teyitsiz bilgi vermem'' dedi, kabine revizyonu için tarihi açıkladı! 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı 6 yaşındaki minik çocuk tam bin 200 metre açıkta kurtarıldı Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu
Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor A Millerimizin Teknik Direktörü Montella Türk vatandaşı oluyor Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı Okullar açıldı, Türkiye'nin tatil cennetinde ''sarı yaz'' başladı