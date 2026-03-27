Muğla’da Açık Hava Reklamlarına Sıkı Denetim

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alnı içinde bulunan açık hava reklam alanları, MUBRAŞ (Muğla Büyükşehir Reklam AŞ) öncülüğünde ilgili ekiplerce denetleniyor. Mevzuata aykırı veya süresi dolmuş olan reklam alanları kaldırılıyor.

İl genelinde yürütülen denetimler neticesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta, Destek Hizmetleri ve Ulaşım Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, izinsiz veya süresi dolmuş açık hava reklam mecralarının söküm işlemleri Bodrum İlçesinde başladı.

İzinsiz Reklam Alanları Kaldırılıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce izin verilmiş olan açık hava reklam mecralarının izin süreleri de uzatılmayacak. İzin süresi sona eren tüm reklam alanları için söküm çalışmaları kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Reklam Alanları MUBRAŞ Tarafından Kiralanacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan alanlarda oluşturulacak yeni açık hava reklam mecraları ise doğrudan MUBRAŞ tarafından reklam verenlere kiralanacak. Bu uygulamayla hem denetimin artırılması hem de belediye gelirlerinin düzenli şekilde yükseltilmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlan ve Reklam Uygulamaları Yönetmeliği de revize edildi. Yapılan düzenlemeye göre; alışveriş merkezleri, marinalar ve benzeri ticari kuruluşların ana yola bakan cephelerine LED ekran yerleştirmesine ve bu ekranları diğer kuruluşlara kiralayarak reklam göstermesine izin verilmeyecek.

Düzenli ve Kontrollü Reklam Alanları

Yeni uygulamalarla birlikte, kent estetiğinin korunması, reklam alanlarının kontrol altına alınması ve kamu gelirlerinin artırılması amaçlanıyor. Muğla genelinde açık hava reklamcılığının daha planlı ve denetimli bir yapıya kavuşması hedefleniyor.