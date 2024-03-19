Murat Kurum: ''Bunların derdi hizmet değil, reklam, algı, sosyal medya belediyeciliği''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan mitinginde vatandaşlara seslendi. Meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Murat Kurum, “Biz sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz, şeref buluyoruz, huzur doluyoruz. Bu anlayışla 22 yıldır İstanbul’umuz için söylediğimiz tek bir şey var: Eser. Bugüne kadar hep ‘eserlerin İstanbul’u dedik, ‘güçlü İstanbul’ dedik, ‘dirençli İstanbul’ dedik.” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan mitinginde vatandaşlara seslendi.

Meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Murat Kurum, “70 günü aşkındır İstanbul’umuzda yüz binlerce vatandaşımızla kucaklaştık. Ve şunu net bir şekilde gördük;

İstanbul, artık kararını vermiştir. Eyüpsultan artık bu iş tamam demiştir. İşte 31 Mart’ta beş yıldır Eyüpsultanlı kardeşlerimi kandıranlar, bir tek çivi çakmayanlar gelip şu meydanın coşkusunu görsün. Eyüpsultan bugün birliğimizi, beraberliğimizi tüm İstanbul’a gösteriyor. Bu meydan; ‘Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik’ diyor. İnşallah 31 Mart’ta Eyüpsultan, Cumhur İttifakı diyecek, Murat Kurum diyecek, Deniz Köken diyecek. Eyüpsultan sandıklarda rekor kıracak.” dedi.

“22 YILDIR İSTANBUL’UMUZ İÇİN SÖYLEDİĞİMİZ TEK BİR ŞEY VAR: ESER, ESER, ESER!”

Türkiye’nin 81 iline aşkla, sevdayla eser ürettiklerini, milletin hizmetkarı olduklarını dile getiren Kurum, “Biz sizlere hizmet etmekten onur duyuyoruz, şeref buluyoruz, huzur doluyoruz. Bu anlayışla 22 yıldır İstanbul’umuz için söylediğimiz tek bir şey var: Eser. Bugüne kadar hep ‘eserlerin İstanbul’u dedik, ‘güçlü İstanbul’ dedik, ‘dirençli İstanbul’ dedik.” diye konuştu.

“BUNLARIN DERDİ HİZMET DEĞİL REKLAM, ALGI, SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yeni bir eseri daha İstanbul’a kazandırdıklarını ifade eden Murat Kurum, “Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattımız bugün itibariyle açıldı. Bu hattımız Arnavutköy, Taşoluk, İstanbul Havalimanı Kargo ve İstanbul Havalimanı Terminal olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Bundan sonra Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arası artık 8 dakikaya düşüyor. İşte Büyükşehir’in yapması gereken metro hatlarını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mız yapıyor. Neden? Çünkü bunların derdi hizmet değil reklam, algı, sosyal medya belediyeciliği. En iyi siz biliyorsunuz, İstanbul’umuz 5 yıldır bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimin elinde çile çekiyor.” dedi.

“BALYA BALYA PARALARI SAYMAYI ÇOK İYİ BİLİRLER. VAATLERE GELDİĞİNDE HATIRLAMAZLAR”

Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Eyüpsultan’a en ufak bir yatırım yapmadığını belirten Kurum, “Sizlere en ufak bir hizmet getirdiğini gördünüz mü? Göremezsiniz, çünkü böyle bir dertleri yok. Ama kendi menfaatleri olsa hemen gider çadır kurarlar. Eyüpsultan’ın İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyi bilirler. Balya balya paraları saymayı çok iyi bilirler. Vaatlere geldiğinde hatırlamazlar. Sözlerini hatırlamayan adam nasıl İstanbul’a hizmet edilecek?” ifadelerini kullandı.

“AÇTIM DEDİĞİ 47 KİLOMETRELİK METRO HATTININ 8 KİLOMETRESİNİ BİLE ZAR ZOR YAPMIŞTIR”

İstanbul’un beceriksiz ve liyakatsiz yönetimin elinde 5 yıldır çile çektiğini sözlerine ekleyen Kurum, “Eyüpsultan’ın en önemli sorunlarının başında kentsel dönüşüm ve ulaşım sorunu geliyor. Burada vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarmak için neden tek bir adım atmadılar. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının, 8 kilometresini bile zar zor yapmıştır. Yarım yamalak, kırparak açtıkları son 2 hatla birlikte toplam 64 km metro ağının sadece 17’sini bunlar yapabilmiştir. Bu yönetim 2019’da göreve geldiğinde; Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattının yüzde 99’u zaten tamamlanmıştı. Dudullu-Bostancı Metro Hattının yüzde 70’i bitmişti. Rumeli Hisarı Fünikülerinde ilerleme yüzde 50’yi aşmıştı. Yani bitirdiğim dediği projeler, zaten sona gelmişti. Bir de bizim dönemimizde başlanan ama iptal ettiği projeler var ki, onları saymaya kalksak saatler sürer.

Temel atmama töreni yaptılar. En iyi Eyüpsultanlı kardeşlerimiz bilir. ‘İşe başlama töreni’ yaptılar. Önce tören yapacaklar, merasim yapacaklar, vaatlerini hatırlarlarsa o işe devam edecekler. Soruyorlar; ‘vaatlerin ne oldu?’ diye, ‘Hatırlamıyorum’ diyor. 31 Mart’ta da Eyüpsultan seni hatırlamayacak. İstanbul seni hatırlamayacak.” dedi.

“İSTANBUL’UMUZU, İSTANBULLU HEMŞERİLERİMİZİ HEM YALANLARDAN HEM DE TRAFİK ÇİLESİNDEN TAMAMEN KURTARACAĞIZ”

Mevcut yönetimin bitiremediği metro projelerine dikkat çeken Murat Kurum, “Yıldız-Kabataş Metro Hattı 4,5 km uzunluğunda. Biz bunun yüzde 50’sini yapmamıza rağmen onlar 2,25 kilometresini bile bitiremediler. Ümraniye–Göztepe-Ataşehir Metro Hattı yüzde 7 ilerlemeyle teslim ettik, bitiremedi. Peki Ulaştırma Bakanlığımız ne yaptı? Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Hattını; Ulaştırma Bakanlığımız aldı ve 38 ayda bitirdi. Demek ki isteyince oluyor. Dertlenince, aşk ile koşunca hizmet ediliyor. Ama hiç merak etmeyin. Biz 1 Nisan’dan sonra; yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla İstanbul’umuzu, İstanbullu hemşerilerimizi hem yalanlardan hem de trafik çilesinden tamamen kurtaracağız.” dedi.

“BU KARDEŞİNİZ, İSTANBUL’DA 173 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRÜRKEN BUNLAR TEK BİR ÇİVİ ÇAKMADILAR”

Mevcut yönetimin kentsel dönüşüme yönelik hiçbir çalışma yapmadığını ifade eden Kurum, “İstanbul’un hangi ilçesine, gidersek gidelim vatandaşlarımız bizden kentsel dönüşümü talep ediyor. Bu konuda dert yanıyor. Ama ne yazık ki; mevcut CHP’li Başkan hemşerilerimizin bu talebini de duymadı, görmedi. İBB eliyle yapılması gereken kentsel dönüşüm yapılmadı. Bugün İstanbullu kardeşlerimiz sağlıksız ve güvensiz evlerde can korkusuyla yaşıyor. Halbuki 100 bin konut yapacaklardı. Ama 5 bin bile yapamadılar. Bu kardeşiniz, 81 ile gitti her afette verdiği sözleri yaptı. 46 bin afet konutunu teslim etti. 365 bin konutu da 81 ilde yaptık. Asrın felaketinde 180 bin konutun temelini 3 ayda attık. Bunlar Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı için miting düzenlerken, biz İstanbul’da 173 bin konutu dönüştürürken bunlar buraya, İstanbul’a tek bir çivi çakmadılar.” şeklinde konuştu. “İstanbul’un kaynaklarını rant olarak gördüler, İstanbul’un kaynaklarını peşkeş çekmeye çalıştılar”

Kurum, “Bir de bu şehrin parasını çarçur eden mevcut CHP’li İBB Başkanı kalkmış, ‘650 bin konut yapılmamalı’ diyor? Bilim insanları depremden bahsediyor, o ‘yapılmamalı’ diyor. Ne olacak? Milletimiz riskli yapılarda depremi mi beklesin. Belediye başkanından insanlar ne ister? Su getirsin, altyapı çalışmalarını yapsın, kadınlarımız için gençlerimizin istihdamı için çalışsın. İstanbul’a uğramadılar, kendi ikballerinin peşinde koştular. İstanbul’un kaynaklarını rant olarak gördüler. İstanbul’un kaynaklarını peşkeş çekmeye çalıştılar. Bugün otobüsler yanıyorsa, yolda kalıyorsa, bunun nedeni liyakatsizlik, ilgisizliktir. Sen reklamlara 350 milyon lira, iki konsere 550 milyon lira harcarsan, kendi ikbalin için zoom toplantıları yaparsan bu sorunlar çözülmez.” diyerek konuşmasını bitirdi.

Murat Kurum’a Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, MHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Aydın Yırtıcı, AK Parti Eyüpsultan İlçe Kadın Kolları Başkanı Ceren Çolak ve çok sayıda milletvekili eşlik etti.