Murat Kurum: ''Daima üreten, inşa ve ihya eden tarafta olacağız''

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "milletimizle birlikte el ele vereceğiz ve İstanbul’umuzu dirençli hale getireceğiz" dedi.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma ve Kura Çekimi Töreni'nde evine kavuşmayan tek bir afetzede kalmayana dek çalışacaklarını belirterek, "Her şehrimizde ilk yuvalarımızı teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok daha hızlı hareket ederek, evine kavuşmayan tek bir afetzede kardeşimiz kalmayana dek çalışacağız; yavrularımızı yuvalarına kavuşturacağız." dedi.

Gaziosmanpaşa’da belediye ve vatandaşlarla el ele verdiklerini belirten Kurum, ‘’Gaziosmanpaşa'da tamamladığımız konut sayısı 5 bini aştı. Bizim bu ulaştığımız sayıya mevcut İBB yönetimi, beş yılda İstanbul'un tamamında ulaşamadı. Kentsel dönüşümle alakalı milletimize verdikleri sözleri yerine getiremediler. Milletimiz bunu çok iyi biliyor, çok iyi görüyor. Biz her zaman eser siyaseti diyoruz.’’ diye konuştu.

İstanbul’u koruyacaklarını söyleyen Murat Kurum, ‘’Asla imha eden, ihmal eden, görmezden gelen değil; daima üreten, inşa ve ihya eden tarafta olacağız. Sizler için taş üstüne taş koyan tarafta olacağız ve milletimizle birlikte el ele vereceğiz ve İstanbul’umuzu dirençli hale getireceğiz.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.