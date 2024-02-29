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  4. Murat Kurum: ''İlk işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz''

Murat Kurum: ''İlk işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz''

Murat Kurum: ''İlk işini kuracak gençlere 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz''
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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bağcılar Mahmutbey Selanikliler Derneği’nde gençlerle bir araya geldi.

Gençler için paylaşımlı ofislerin yapılacağını söyleyen Murat Kurum, “Gençlerimize ilişkin projelerimizi açıkladık. İlk işini kuracak gençlerimize 100 bin TL sermaye desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

İstanbul’un kaynaklarının doğru kullanılması durumunda kendi kendine yeteceğini vurgulayan Kurum, “İstanbul kendisinin dışında 81 ilde izi olan bir şehrimiz. O yüzden biz kaynaklarımızı doğru kullanmaya çalışacağız. Doğru insanlarla, liyakatli kadrolarla çalışarak hizmetleri yapmak istiyoruz.” dedi.

İstanbul’un bir deprem şehri olduğunu ifade eden Kurum, “Bu deprem şehrinde önceliğin deprem olması lazım. Deprem dönüşümü olması lazım. Bağcılar'da bugün 3 tane dönüşüm projesi yapan bir ağabeyiniz, kardeşinizim.” diyerek sözlerini tamamladı.

 

Etiketler murat kurum istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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