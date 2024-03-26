Murat Kurum: ''İstanbul'un kaynakları çar çur edildi''

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Kurum, İstanbul'un kaynaklarının çar çur edildiğini ve sözlerini hatırlamayan birinin nasıl hizmet edeceğini sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Eyüpsultan’da vatandaşlara hitap etti. İstanbulluların hayallerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını belirten Kurum, ‘’Bizim hayalimiz İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar kentsel dönüşümü yapmak. Bizim hayalimiz İstanbul'daki trafik çilesi bitene kadar orada metroları ve yolları, kavşakları, tünelleri yapmak. Bizim hayalimiz İstanbul'un her sokağında huzur ve güvende olana kadar, orada gençlerimiz kadınlarımız geleceğe umutla bakana kadar çalışmak, çabalamak, alın teri dökmektir.’’ şeklinde konuştu.

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a hizmet etmediğini söyleyen Murat Kurum, ‘’İstanbul'a verdikleri sözleri unuttular. İsrafı bitirdik deyip israf yaptılar ve İstanbul'u bir rant olarak gördüler. En acısı da İstanbul'un kaynaklarını kendi gelecekleri için harcadılar. 5 yılda 230 kilometre metro sözü verip, 17 kilometre 88 metre metro yaptılar. 5 yılda 100 bin konut yapacağız dediler, 5 bin 489 konut yaptılar. İstanbul'u görmezden geldiler.’’ dedi.

31 Mart'taki seçime sayılı günler kaldığını dile getiren Kurum, ‘’İstanbul'un geleceğine 31 Mart'ta gelin birlikte sahip çıkalım. 31 Mart'ta gelin İstanbul'un emanetine sahip çıkalım.’’ şeklinde konuştu.