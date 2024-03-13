Murat Kurum: ''Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Kağıthane mitinginde vatandaşlara seslendi.

Kağıthane’deki coşkudan bahsederek konuşmasına başlayan Kurum, ‘’Kağıthaneli kardeşlerimiz artık bizi bekliyor. 31 Mart’ın sonucunu merak edenler şu meydanın coşkusuna bir baksınlar. Bugün bu meydan, ‘Reklam belediyeciliği değil, Gerçek Belediyecilik’ diyor.’’ şeklinde konuştu.

İstanbul’un, İstanbulluların 5 yıldır beceriksiz, liyakatsiz, tembel yönetimin elinde çile çektiğine vurgu yapan Kurum, ‘’Bunlar hizmetten anlamaz. Bunlar hizmet üretemez. Eser üretemez. En iyi yaptıkları şey yalan söylemek. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Yetmezmiş gibi bir de Rahmetli Kadir Başkan döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım, ‘sıfırdan yaptım’ diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor.’’ sözleriyle mevcut İBB yönetimini eleştirdi.

4 yıl önce hafriyat dökülerek kapatılan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattının önce isminin değiştirildiğini söyleyen Kurum, ‘’Sonra da sözde yapım çalışmalarına başlama töreni yaptılar. Buraya dikkatinizi çekiyorum. Bakın temel atma değil, hizmete alma değil, çalışmaya başlama töreni yaptılar. Orada bile temel atma diyemediler. Çünkü ortada ne temel var, ne metro. Bunu da seçim korkusuyla yaptılar.’’ dedi.

İstanbul’daki kentsel dönüşüm ve trafik çilesine değinen Kurum, ‘’1 Nisan’dan sonra trafik çilesini bitireceğimiz gibi kentsel dönüşümü de tamamlayacağız.’’ diye konuştu.

Kağıthane-Büyükçekmece tüneli ile trafiği bir sorun olmaktan çıkaracaklarını dile getiren Kurum, Kağıthane ile ilgili diğer projelerini sıralayarak konuşmasını tamamladı.